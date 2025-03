Gli azzurri ne giocheranno solo 4 e, a parte il viaggio spinoso al Dall’Ara, incroceranno solo squadre della parte destra

L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra cui due derby, due Bayern e Bologna (Gazzetta)

La Gazzetta commenta così il calendario che in teoria sorride al Napoli:

Il Napoli riparte dopo una lunga frenata (una sola vittoria nelle 7 gare precedenti) e guadagna 3 punti che gonfiano d’entusiasmo e fiducia squadra e città. L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra le quali due derby, due Bayern Monaco e una trasferta a Bologna. Gli azzurri ne giocheranno solo 4 e, a parte il viaggio spinoso al Dall’Ara, incroceranno solo squadre della parte destra. Conte intravvede la possibilità di rosicchiare quei tre punti. A patto di ritrovare la condizione migliore. Anche ieri, dopo un ottimo primo tempo, il Napoli è calato e ha rischiato grosso.

L’Inter batte l’Udinese ma soffre tanto (2-1): Inzaghi finalmente espulso

L’Inter ha portato a casa altri 3 punti sofferti, come contro il Monza (in quell’occasione fu 3-2 da 0-2 ndr). La squadra di Inzaghi ha nettamente dominato il primo tempo in lungo e in largo soprattutto grazie a Dimarco (2 assist al rientro in campo in Serie A), con il primo gol di Arnautovic e il raddoppio di Frattesi, che Inzaghi continua a non far giocare inspiegabilmente. Quando gioca, segna. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno abbassato il ritmo e l’Udinese è uscita alla lunga, finendo quasi per meritare il pareggio con i 4 tiri in porta totali contro i 2 dell’Inter (praticamente i due gol).

Nel finale, dopo il gol dell’Udinese, grande sofferenza dell’Inter. Inzaghi ha avuto la solita crisi. Come al solito, è entrato in campo. Stavolta incredibilmente è stato espulso.

Nerazzurri in difficoltà, ma sempre coi 3 punti in tasca

I nerazzurri anche contro il Monza avevano mostrato questa fragilità difensiva e questa incostanza durante la partita – in realtà anche contro il Napoli – eppure riescono sempre a difendere il risultato, che ora li porta momentaneamente a +6 dal Napoli e a +9 dall’Atalanta definitivamente, dopo la sconfitta di Gasperini a Firenze per 1-0.

Questo il gol di Solet, uomo mercato del momento:

🚨🇮🇹 GOAL | Inter 2-1 Udinese | Oumar Solet WHAT A GOAL FROM OUMAR SOLET! 😳 https://t.co/Uj6UXLISH5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 30, 2025

