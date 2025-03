L’Atalanta sta scoppiando: perde a Firenze con zero tiri in porta (1-0), Gasperini occhio che perdi la Champions

Nel 2025 zero vittorie in casa, 4 gol in trasferta alla Juventus ma due sconfitte consecutive inquietanti. E le prossime sono Lazio, Milan e Bologna

L’Atalanta di Gasperini continua la sua stagione altalenante che in realtà si è dimostrata nient’altro che identica a tutte le sue altre stagioni. Grandi partite che rubano l’occhio (14 gol tra Empoli, Verona e Juventus) e poi 0-0 con Venezia e Cagliari in casa, oltre alla sconfitta – questa ci può anche stare – contro la Fiorentina di Palladino col 15esimo gol di Kean, che ha eguagliato Pepito Rossi di cui si è tornato a parlare qualche tempo fa. Ciò che ruba l’occhio più che altro oggi sono stati gli zero tiri in porta dei bergamaschi, che pure avevano in campo sia Lookman che Retegui (22 gol all’attivo in Serie A) e De Ketelaere e pur essendo in generale il miglior attacco del campionato insieme all’Inter.

Gasperini, scudetto ai saluti? Zero tiri in porta a Firenze

Ora il tecnico vede allontanarsi ancora di più la possibilità della lotta al primo posto, se non foss’altro proprio per questi risultati ondivaghi e inaffidabili. L’Inter e il Napoli giocano più tardi (i nerazzurri contro l’Udinese, il Napoli contro il Milan alle 20:45) e dovrebbero inciampare entrambe sia oggi che nelle prossime giornate per far rientrare la Dea. Nel frattempo, i pericoli possono pure venire dal basso. Il Bologna sembra inarrestabile o comunque in grandissima forma (Orsolini all’undicesimo gol in campionato ndr), la Juventus con Tudor può comunque migliorare la sua media punti nelle ultime giornate ed è ora solo a -3 dal terzo posto. Atalanta-Lazio, Atalanta-Bologna e Milan-Atalanta sono le tre prossime partite. Giusto per dire.

