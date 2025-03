Raspadori e Politano decisivi nella rimonta alla Germania. Lukaku scatenato, autore di tre gol in due partite. McTominay a segno con la Scozia

Le Nazionali restituiscono a Conte calciatori forse stanchi, certamente rivitalizzati

Se le nazionali tolgono (riposo e mettono a rischio i muscoli), le nazionali danno. Per Antonio Conte sono arrivate buone notizie dai suoi in giro per l’Europa. Prima di tutto gli azzurri agli ordini di Spalletti sono stati protagonisti nel chiaroscuro della doppia sfida contro la Germania. Raspadori e Politano sono stati decisivi e la loro mancanza nel primo tempo di Dortmund ha abbassato notevolmente il tasso tecnico dell’attacco e la possibilità di Kean di avere palloni giocabili.

Scott McTominay è andato a segno con la Scozia, Lukaku scatenato con il suo Belgio mettendo a segno una doppietta. Ciò che emerge come notizia positiva per Conte è la condizione fisica dei suoi calciatori: anche per Di Lorenzo e Buongiorno la tenuta è sembrata ottima. Con il recupero di Neres insieme alla piena forma di Okafor il coach british-pugliese può avere a disposizione una rosa che potrà battagliare nelle prossime 9 partite.

Di ritorno dalle Nazionali

C’è da dire che se questo campionato sembra destinato a chiudersi solo alla penultima o ultima giornata è anche vero che i prossimi due turni rischiano di diventare importanti per tenere sul filo la capolista o farle uno sgambetto. Per il Napoli ci sono due brutti clienti: Milano e Bologna. Però calcoli non si possono fare e serve il Napoli dei primi tempi contro Fiorentina e Venezia con una sola decisiva differenza: segnare i gol. Nonostante tutte le voci di calciomercato vale la pena provarci perché i soldi arrivano con la Champions ma vincere aiuta a vincere e a restare in alto. Conte sa come si fa.

