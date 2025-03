Il Napoli cerca il sostituto di Kvaratskhelia: in lizza Paixão del Feyenoord e Semenyo, 25enne ghanese del Bournemouth

La Juventus vuole Osimhen, il nodo è impostare una trattativa col Napoli a certe condizioni economiche (Tmw)

Nonostante manchino più di tre mesi alla fine della stagione, il Napoli continua ad essere attivo sul mercato; da pochi giorni ha bloccato Luca Marianucci, difensore classe 2004 dall’Empoli, ma i colpi in entrata sono ancora tanti da fare per affrontare le competizioni europee nella prossima stagione. E poi c’è la questione Osimhen.

Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:

A fine stagione rientrerà anche Osimhen. Non è certo un segreto che sia il grande obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Giuntoli lo conosce bene e lo considera il rinforzo ideale per l’attacco bianconero anche alla luce della sempre più probabile partenza di Vlahovic. Il vero nodo per la Juventus è impostare una trattativa con il Napoli a certe condizioni economiche. Osimhen ha molto mercato e soprattutto piace tanto in Premier League. Ha una clausola rescissoria che vale solo per l’estero di 75 milioni. Il Manchester United è pronto a cambiare ancora nel settore offensivo e il nigeriano è considerato un rinforzo ideale. Su di lui c’è anche l’Arsenal. Sullo sfondo rimane sempre il Psg, che subito dopo lo scudetto si era fatto avanti senza riuscire a concretizzare l’operazione.

Da Osimhen al sostituto di Kvaratskhelia

Il grande colpo dell’estate sarà il sostituto di Kvara. Prende sempre più quota l’ipotesi Zhegrova. L’esterno a gennaio aveva di fatto aperto alla cessione ma poi Létang, presidente del Lille, ha fatto muro e il club azzurro ha dovuto rinunciare all’investimento. I contatti però sono andati avanti ed il Napoli sta preparando il terreno per l’assalto nella prossima sessione estiva. Ma nella lista azzurra sono entrati anche Igor Paixão del Feyenoord e Antoine Semenyo, 25enne ghanese di proprietà del Bournemouth, che all’occorrenza può giocare anche come punta centrale. Il casting continua ma il Napoli è intenzionato a concludere l’operazione esterno d’attacco il prima possibile, già al termine del campionato.

