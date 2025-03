Koopmeiners, il fratello: «I tifosi non sanno cosa accade alla Juve dietro le quinte, non è una situazione facile»

Al sito di Gianluca Di Marzio: «Teun sa bene che deve dare di più. Da fuori c’è tanta pressione, a Torino si è dovuto adattare a un altro ruolo».

Il fratello di Teun Koopmeiners, Peer, che milita nell’Az, ha raccontato al sito di Gianluca Di Marzio della stagione complicata che sta vivendo il centrocampista della Juventus dopo essere arrivato dall’Atalanta per quasi 60 milioni (bonus compresi).

Il fratello di Koopmeiners: «I tifosi non sanno cosa accade alla Juve dietro le quinte»

Peer Koopmeiners ha dichiarato:

«Conosco bene la sua situazione e non gli ho mai fatto mancare la mia vicinanza. Contro il Verona dieci giorni fa poi ha segnato un gol meraviglioso. I motivi che l’hanno spinto a non esultare? Non li conosco ma io dopo il gol comunque l’ho visto sorridere con i suoi compagni. Detto questo, Teun ha tante qualità e la stima nei suoi confronti è stata pienamente ribadita nella dichiarazioni positive di Thiago Motta alla stampa. Ma mio fratello sa bene che deve dare di più e conoscendolo posso dirvi che fa sempre tanta autocritica. Prima o poi le sue qualità verranno fuori. Da fuori c’è tanta pressione visto quello che è costato. Ma la gente spesso non sa cosa vuol dire cambiare ambiente e doversi adattare a nuovi compagni di squadra, un nuovo allenatore e uno stile di gioco diverso. E poi a Torino ricopre un altro ruolo. Posso garantirvi che mio fratello vuole tornare ad essere il giocatore che era all’Atalanta e aiutare la squadra con gol e assist. È veramente solo una questione di tempo».

Koopmeiners ha giocato in diversi ruoli con Thiago Motta:

«È una decisione dell’allenatore, che poi è l’unica persona che si ascolta. Dico solo che la gente non sa quello che sta accadendo alla Juve dietro le quinte. Neanche io so tutto ma posso dire che non è facile. Ora l’importante è che ritrovi la sua felicità e il resto poi verrà di conseguenza».

