Manna: «Il futuro di Conte? Speriamo di poter continuare, ha due anni di contratto»

A Dazn: «Siamo concentrati sul presente, l’anno scorso il mister ha sposato il nostro progetto. C’è da raggiungere un obiettivo, ovvero la Champions»

Il direttore sportivo del Napoli Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Milan, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita crocevia, come ammesso dallo stesso Conte e da Conceiçao, che avrebbe anche dichiarato di “conoscere a memoria” il Napoli.

Manna: «Conte ha ancora due anni di contratto»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo un progetto ma soprattutto siamo totalmente focalizzati su oggi. Il discorso è superfluo, l’anno scorso ha sposato il nostro progetto e ovviamente speriamo di poter continuare senza nessun problema.»

Su Neres

«David è un calciatore forte ed importante, ha delle caratteristiche fondamentali. Salta l’uomo e quindi ci porta un valore aggiunto. Lo rivediamo dopo un mese e mezzo e speriamo che sia al 100% per darci una mano, come tutti gli altri.»

Su Anguissa

«Ripeto, siamo concentrati su oggi. Frank ha ulteriori due anni col Napoli e quindi la sua permanenza non è argomento di discussione al momento. Siamo estremamente focalizzati, c’è da raggiungere un obiettivo ovvero la Champions League, continuiamo tranquilli»

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Lobotka; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. All.: Conceiçao.

Conceiçao decide clamorosamente di far fuori sia Leao che Gimenez, come mosse potenzialmente utili per il secondo tempo. In difesa spazio a Pavlovic (che all’andata si perse Lukaku sul gol dell’1-0) al posto di Malik Thiaw che sembrava avanti nel ballottaggio. Pulisic e Joao Felix agiranno dando poco riferimento dietro ad Abraham, scelto per l’attacco della profondità alle spalle dei difensori. Fofana sostituisce Loftus-Cheek.

Conte esclude McTominay, colpito da un attacco influenzale. Reinserito Neres dal primo minuto nel 4-3-3 con Politano e Lukaku, mentre Anguissa completa la linea mediana a 3 con Lobotka e Gilmour. In panchina di nuovo Raspadori, pronto a subentrare.

ilnapolista © riproduzione riservata