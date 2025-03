Conceiçao: «Conosciamo il Napoli a memoria, me lo aspetto a immagine e somiglianza di Conte»

In conferenza: «Hanno qualità, intensità e aggressività; Lobotka è un maestro del centrocampo. Possiamo andare in Champions, sto lavorando in un ambiente sano».

Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, presenta la sfida di domani sera contro il Napoli in conferenza stampa.

Conceiçao: «Conosciamo il Napoli a memoria, Lobotka è un maestro del centrocampo»

Durante la sosta vanno via tanti giocatori, come ha lavorato con quelli che sono rimasti?

«L’ideale era avere tutto il gruppo, ma ovviamente non è stato possibile. Ci sono tanti giocatori che vanno con le loro nazionali. Abbiamo fatto un lavoro diverso con chi è rimasto, è stato importante».

Che tipo di partita si immagina? Che cosa darebbe una vittoria di domani?

«Con Conte ho giocato contro da calciatore, ci siamo affrontati tante volte. Affrontiamo una buona squadra. E’ una gara importante per gli obiettivi che abbiamo. Non dobbiamo nascondere i nostri obiettivi, anche perché la matematica dice che siamo ancora in corsa. Faremo di tutto per ottenere un buon risultato. Abbiamo lavorato per vincere».

Si è rivisto Ibrahimovic, che cosa vi siete detti? Hai sentito vicina la società?

«Lui non può giocare domani. Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni, non ho niente da dire. Sono sempre con la squadra. Abbiamo lavorato in un ambiente sano e buono».

Che gara ti aspetti?

«Un Napoli di qualità e a immagine e somiglianza del suo allenatore, con intensità, aggressività. Da Lukaku, al lavoro che fa Raspadori, a Lobotka che è il maestro del centrocampo. Di loro sappiamo tutto a memoria. Siamo preparati su questo, ma dobbiamo pensare a quello che noi faremo. Mi piace sfidare i migliori, siamo pronti per questa partita».

Quanto ti stimola questo nuovo confronto con Conte? Considerando che ti hanno paragonato tante volte a lui…

Conceiçao: «Non ho bisogno di rassicurazioni. Sono qui per fare il miglior lavoro che posso. Mi paragonano a Conte per la passione che abbiamo nel nostro mestiere. Ognuno ha le proprie caratteristiche, ma la cosa più importante è partita di domani».

Il Milan può arrivare quarto? Ci credete?

Conceiçao: «Ci credo, altrimenti non starei qua. L’ambiente è buono, sano e vuole fare un grande finale di stagione».

Dalla Supercoppa hanno iniziato ad accostare diversi nomi alla panchina del Milan: la società ha parlato con te anche di futuro? Ti sei sentito rassicurato?

«Non ho bisogno di rassicurazioni, non ho questa debolezza. Io devo lavorare, non devo pensare ad altro. Sto lavorando per i risultati, che sono quelli importanti. I nostri obiettivi sono due: la Coppa Italia e arrivare al 4° posto».

Nella preparazione della partita di domani, terrai conto anche della sfida di coppa Italia di mercoledì? Terrai conto dei calciatori che hanno giocato due partite con le nazionali?

«Pensare a due partite non va bene. Rischiamo di non giocare bene nessuna delle due. Pensiamo prima al Napoli, poi alla semifinale di coppa Italia. Sui nazionali: abbiamo uno staff in grado di far recuperare i ragazzi».

Come valuta il rendimento di Walker?

«Sta dando il massimo. Lui è un professionista fantastico, speriamo continui così fino alla fine».

Loftus-Cheek: in che ruolo può giocare?

«Può ricoprire più di una posizione. Ha anche dei numeri importanti. Può giocare trequartista, ma anche a centrocampo. Tutto dipende dalla partita e dalle sue condizioni: per ora è a disposizione».

Quale giocatore toglierebbe al Napoli?

«Noi pensiamo alla squadra. Conte ha a disposizione giocatori bravi. Stanno facendo una stagione di livello. Non mi piace parlare di singoli: hanno, esattamente come noi, buoni calciatori anche a gara in corso da non sottovalutare».

La coppia difensiva Thiaw-Gabbia quali caratteristiche le dà rispetto a Tomori?

«Ho 4 difensori centrali molto bravi. Tutto dipende dal momento. Nelle ultime hanno giocato Thiaw e Gabbia, vedremo nelle prossime. Tutti hanno qualità, quello che devono fare è lavorare bene».

