Il Napoli italiano di Conte: Spalletti ne chiama cinque in Nazionale, come all’epoca il blocco Juve (Gazzetta)

Il ct Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni dell’Italia per i match di Nations League contro la Germania. Dei 25 chiamati a Coverciano, ben cinque giocano nel Napoli, il gruppo più numeroso proveniente da un unico club.

Il Napoli italiano di Conte, Spalletti ne chiama cinque in Nazionale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

S’era detto che la sorpresa non sarebbe mancata con Spalletti. Anche due, se per questo. Dentro Casadei, Zaccagni e Politano, novità annunciate. Fuori Carnesecchi, superato da Meret, ballottaggio nell’aria. Fatta l’Italia per la doppia sfida con la Germania di Nations League: un po’ mosaico perché i blocchi, dagli anni 90, sono un ricordo. Ma c’è un segnale di gruppo: quello del Napoli. Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano e Raspadori. Cinque azzurri in azzurro. La lista rispecchia il campionato: Napoli (5), Inter (3, Bastoni, Barella, Frattesi) e Atalanta (3, Ruggeri, Retegui, Maldini): le tre sorelle dello scudetto sono in prima fila. Due nomi per Juve, Torino, Lazio, Tottenham. Uno per Udinese, Fiorentina, Arsenal, Newcastle e Psg.

Il Napoli italiano di Conte è come la Juve italiana di Conte. Lì c’erano mammasantissima come Buffon, Barzagli Bonucci, Chiellini, Pirlo, blocco sul quale è stato costruito un ciclo straordinario. Nel Napoli, Conte ha chiesto Buongiorno, il miglior marcatore italiano; ha recuperato, con la collaborazione di Spalletti, il Di Lorenzo uscito a pezzi dall’Europeo; ha riportato in azzurro Politano impiegandolo a tutta fascia; ha confermato l’affidabilità di Meret; infine, complici gli infortuni, ha dimostrato che Raspadori seconda punta di movimentovimento è un lusso. Di questo, il ct non ha mai dubitato.

