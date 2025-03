Il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa, lo scudetto è diventato un sogno ad occhi aperti (Tmw)

Tre squadre in tre punti: Inter, Napoli e Atalanta. Il percorso di avvicinamento operato da Conte è stato più rapido ed efficace del previsto.

La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all’ultima.

Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa

Il giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive:

“Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve. Il campionato italiano ci sta regalando una situazione quasi inedita. Tre squadre in tre punti. L’Inter che oggi punta ad arrivare in fondo sia in campionato che nelle coppe, corre il rischio anche di non poter festeggiare nulla. E come avversarie ha invece due squadre, in campionato, che possono anche permettersi il lusso di vivere questo momento particolare della stagione come un sogno da fare ad occhi aperti, come un’opportunità più che come un obbligo, come un regalo, anzi un premio, per lo straordinario lavoro fatto in stagione o per il culmine di un percorso, e che ora si trovano a scartare con l’entusiasmo di un bambino.

Il percorso di avvicinamento alla prima posizione operato a Napoli da Conte è stato più rapido ed efficace del previsto. E si sa che l’appetito vien mangiando. Come durante la stagione è arrivato prima il recupero dei titolari e poi in questa seconda fase (complici anche infortuni e mercato) quello delle cosiddette seconde linee. Oggi il Napoli si trova a duellare con Inter e Atalanta con maggiori consapevolezze rispetto a 6 mesi fa. Con una grande determinazione e con un entusiasmo ritrovato che certamente ha contribuito ad assecondare il lavoro di Conte. Giusto – come dice lui stesso – non dare nulla per scontato, giusto tenere alta la concentrazione e non rischiare passi falsi. Ma il Napoli in questa stagione ha recuperato il terreno perduto l’anno precedente e ha ritrovato lo spirito, oltre ai giocatori”.

ilnapolista © riproduzione riservata