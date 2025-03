Il Chelsea 2024 è costato 1,7 miliardi di euro: per l’Uefa è la squadra più “cara” di sempre

Il Chelsea ha ingaggiato 41 giocatori da quando Todd Boehly e Clearlake Capital hanno acquistato il club nel 2022. Non con grandi risultati, diciamo

Ci sarà pure un tifoso mezzo rimbambito che ad un certo avrà accusato Todd Boehly di essere “un pappone”. Tutto è possibile. Intanto un rapporto pubblicato dall’Uefa ha sancito che il Chelsea del 2024 è la squadra più costosa mai assemblata in Europa, in termini di costi di trasferimento. Secondo il “European Club Finance and Investment Landscape”, il Chelsea ha speso al mercato la bellezza 1,656 miliardi di euro.

Battuto il record del Manchester United 2023, che era costato 1,42 miliardi di euro, e i 1,33 miliardi di euro spesi dal Real Madrid nel 2020.

Il Chelsea ha ingaggiato 41 giocatori da quando Todd Boehly e Clearlake Capital hanno acquistato il club nel 2022, ma sul campo non s’è visto: la scorsa stagione sono arrivati sesti in Premier, quest’anno sono quinti.

Il rapporto analizza tutti i campionati europei, anche per quanto riguarda i ricavi: nel 2023 i più elevati sono stati registrati da Real Madrid (1.073 milioni di euro), Manchester City (854 milioni di euro), Paris St Germain (808 milioni di euro), Manchester United (771 milioni di euro) e Bayern Monaco (765 milioni di euro).

