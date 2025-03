Guardiola risponde a Capello: «Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano»

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier col Brighton: «Ascolto tutto quello che la gente dice di me. Quindi fate attenzione!»

Nei giorni scorsi, Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “El Mundo“, durante la quale, tra gli altri argomenti, si è soffermato su Pep Guardiola. L’ex tecnico di Milan e Juventus, pur sottolineando i meriti del mister spagnolo, lo ha accusato di essere arrogante e di aver fatto «un danno tremendo al calcio» con il suo proverbiale ‘Tiki Taka’.

«Non abbiamo litigato. Un giorno è venuto a dirmi come avrei dovuto fare il mio lavoro e gli ho risposto: “Vai a correre, poi ne parliamo”. È solo che lui in campo camminava e non potevo farlo giocare quando c’era gente che meritava di più. Fine della discussione», ha raccontato Capello. «Di Guardiola non mi piace la sua arroganza. La Champions vinta con il Manchester City è stata l’unica in cui non ha provato nulla di strano nelle partite decisive. Nei giorni decisivi vuole sempre essere il protagonista. Cambia le cose e fa invenzioni in modo che possa dire: “I giocatori non vincono, vinco io”. E questo gli è costato diverse Champions», ha poi sottolineato.

Quanto al «danno tremendo al calcio», Capello ha spiegato: «Perché tutti hanno passato dieci anni a cercare di copiarlo e per questo motivo il calcio italiano ha perso la sua natura. Tutti pensavano che quello era l’unico modo per giocare bene. Una noia totale che ha allontanato molte persone dal calcio, che ora guardano solo i momenti salienti. Perché guardare una partita intera di passaggi e passaggi orizzontali? Per fortuna ora il calcio sta cambiando».

Inutile dire che le parole del 78enne friulano hanno fatto il giro del mondo (tramite web) in poche ore, arrivando anche allo stesso Guardiola. E la replica di quest’ultimo non si è fatta attendere troppo a lungo.

🚨👀 Pep Guardiola on Fabio Capello saying he “did a lot of harm to football”. “I listen to everything that people say about me. So be careful! It’s not the first time that Mr Fabio Capello said that. I’m not good enough to win Italian football…”.pic.twitter.com/0wobNIECQc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025

La risposta di Guardiola

Guardiola, infatti, ha risposto alle critiche di Capello in queste ore, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra citizens e Brighton di Premier League. «Ascolto tutto quello che la gente dice di me. Quindi fate attenzione! Controllo tutto. Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano… », ha detto il catalano.

Staremo a vedere se è finita qui oppure se la diatriba si arricchirà di un nuovo capitolo.

