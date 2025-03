Giuntoli ancora parla di progetto: «In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti. Sempre con Motta? Certo»

A Sky: «Abbiamo iniziato con un progetto ringiovanendo la rosa e abbassando gli stipendi. In questo momento dobbiamo pensare ad entrare in Champions stando tutti uniti»

Dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky si presenta Giuntoli per spiegare la prestazione della Juventus ed eventualmente la posizione di Thiago Motta.

Giuntoli: «Abbiamo iniziato con un progetto»

Oggi nessuna reazione. Il progetto Motta va avanti?

«In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti. Siamo molto dispiaciuti, due gare sotto livello. Siamo sicuramente molto dispiaciuti ma convinti di uscirne tutti insieme. Sempre con Motta? Certo»

Cosa non ha funzionato?

«Non parlerei di obiettivi. Abbiamo iniziato con un progetto ringiovanendo la rosa e abbassando gli stipendi. In questo momento dobbiamo pensare ad entrare in Champions League, dobbiamo stare tutti uniti».

La dirigenza:

«Si cerca di analizzare in maniera lucidi. I media ci davano dopo Verona come possibili vincitori del campionato. Ci vuole equilibrio. Nei prossimi giorni analizzeremo cosa mettere apposto in maniera lucida».

«Quando ci sono questi momenti dobbiamo avere equilibrio, fuori e dentro in campo. Fino a due partite fa eravamo la difesa migliore del campionato. C’è da ritrovare equilibrio psicologico e tattico e ripartire da dove abbiamo interrotto. La squadra con qualche passo falso in campionato ha sempre rimesso le cose apposto».

Nessuna reazione, è una realtà di fatto. Perché?

«Onestamente la squadra dopo una partita sbagliata l’ha poi sempre fatta giusta. La prima volta che si inceppa in due partite sbagliate. In queste situazioni qua dobbiamo toccare tutti i temi, dal punto di vista tattico e psicologico ci penserà il mister».

ilnapolista © riproduzione riservata