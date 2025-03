Gimenez salta Napoli-Milan? È uscito dolorante durante Messico-Panama (Di Marzio)

Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma c’è da capire se si tratti di semplice botta, o affaticamento muscolare.

L’attaccante del Milan Santiago Gimenez è stato sostituito negli ultimi minuti di gara tra il suo Messico e il Panama, non sembrava infatti stesse benissimo.

Gimenez salta Napoli-Milan? Le novità sull’infortunio dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

Le condizioni del rossonero verranno valutate appena rientrerà a Milanello, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Da capire però se si tratti di una semplice botta, un affaticamento muscolare o altro.

Contro il Milan Antonio Conte confermerà il 3-5-2-. È quanto scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi.

La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suoBelgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma e lo stesso discorso vale per Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, la cui intesa sulla fascia destra si è rivelata preziosa pure per Spalletti. Con la difesa a tre si è inoltre disimpegnato bene – al netto dello sbandamento generale nel corso del primo tempo – l’eccessivamente criticato Alessandro Buongiorno: tra i perni della riscossa nella ripresa in terra tedesca. Stravolgere di nuovo tutto alla ripresa della Serie A, di conseguenza, sarebbe una scelta più di pancia che logica.

