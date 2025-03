Gilmour sarà riproposto accanto a Lobotka, il doppio play per aprire le maglie della Fiorentina (CorSport)

Ha meritato sul campo una nuova opportunità. Una scelta dalla duplice funzione: proteggere di più la difesa e offrire sbocchi inediti agli attaccanti

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport anticipa la presenza in campo di Gilmour nel centrocampo del Napoli domani al Maradona contro la Fiorentina. Di conseguenza Billing partirà dalla panchina. Il doppio play ha convinto mister Conte.

Gilmour ha meritato sul campo una nuova opportunità

L’intuizione diventa certezza. Gilmour, la grande novità contro l’Inter, sarà riproposto accanto a Lobotka. Il doppio play per aprire le maglie della Fiorentina e avvicinarsi alla porta avversaria. Billy sarà confermato perché ha meritato sul campo una nuova opportunità. È una mente alternativa a Lobo a cui allega altri due piedi per una costruzione rafforzata ed energia di scorta per rincorrere palloni e rivali a tutto campo. Una doppia soluzione in termini di manovra, distruzione e inventiva. Nel 3-5-2 che Conte blinda, Gilmour accanto a Lobo è una scelta preziosa dalla duplice funzione: proteggere di più la difesa e offrire sbocchi inediti agli interpreti offensivi, su tutti Lukaku a cui Gilmour si è spesso appoggiato una settimana fa contro la squadra di Inzaghi. I numeri al novantesimo hanno esaltato la sua prova, due su tutti: 80 tocchi palla, uno dei primi in squadra, e 10 recuperi, perché accanto ad una sapiente e lineare regia – verticale e diretta – c’era sempre una dose aggiuntiva di polmoni pronta a essere sfruttata per annullare le ripartenze dell’Inter. Servirà lo stesso spartito domani contro la Fiorentina. Conte si fida di Gilmour. Lo conosce bene. Una storia quasi scritta.

