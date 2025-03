Gilmour: «Conte mi chiede di giocare per far salire palla e controllarla, è un lavoro di squadra con Lobotka e Anguissa»

A Radio Crc: «Lukaku è un top player, ci aiuta molto sia in campo che nello spogliatoio. Il supporto dei nostri tifosi non passa inosservato, daremo tutto per loro».

A Radio Crc è intervenuto il centrocampista del Napoli Billy Gilmour, che ha parlato della vittoria per 2-1 di ieri contro il Milan.

Gilmour: «Conte mi chiede di giocare per far salire palla e controllarla»

«Era la prima partita dopo gli impegni in Nazionale ed era importante per noi venire davanti ai nostri tifosi e realizzare una buona prestazione. Il primo tempo è stato ottimo, mentre le seconda metà della partita è stata un po’ diversa, perché abbiamo dovuto difendere molto. I tre punti, però, sono la cosa più importante».

«Lukaku 400 gol? È pazzesco! Romelu è un top player e sono davvero felice di giocare al suo fianco. Lui mi aiuta molto, aiuta tutti: è un leader in campo e nello spogliatoio. Può condividere con noi la sua esperienza e noi siamo felici di averlo in squadra: spero che possa continuare a segnare ancora tanto».

Gilmour ha aggiunto:

«Mi piace giocare, naturalmente: sono venuto qui e voglio giocare a calcio e divertirmi. Sappiamo di avere una grande squadra ed ottimi calciatore. Il mister mi chiede di giocare per far salire la palla e controllarla con i centrocampisti che giocano con me, Lobotka ed Anguissa. Facciamo un lavoro di squadra e sappiamo cosa fare sulla base di quello che alleniamo in settimana. Spero di poter continuare a fare quello che sto facendo».

«Il primo tempo della partita è stato molto positivo da parte nostra, ma dobbiamo mantenere il vantaggio per tutta la durata della partita. Ma il Milan è un’ottima squadra, sappiamo come giocano: la cosa importante è aver portato a casa i tre punti».

«I tifosi giocano un ruolo importantissimo nel club qui: puoi sentirlo quando sei in campo o in città. Il supporto dei tifosi non passa inosservato, anzi. Sono sicuro che resteranno con noi fino alla fine: daremo tutto per loro».

