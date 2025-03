Nonostante Ranieri, la Roma corteggia ancora Gasperini. Ma lui vorrebbe la Juve (Repubblica)

La proposta della Roma lo stuzzica ma lo spaventa il limitato budget di mercato. Gli altri nomi in corsa: Allegri, Pioli e Italiano

La Roma deve trovare l’allenatore per la prossima stagione. Ranieri ha garantito che non sarà Gasperini, ma l’attuale allenatore dell’Atalanta è nei pensieri della società. Lo scrive Repubblica. La trattativa “prosegue dopo i contatti diretti nelle passate settimane e una proposta ufficiale. Gasperini ha preso tempo: da una parte la proposta della Roma lo stuzzica, dall’altra lo spaventa il limitato budget di mercato a disposizione. E poi si sente in corsa, Gasp, anche per la panchina della “sua” Juventus“.

La Roma tiene aperte le piste verso Allegri, Pioli o Italiano

Scrive Repubblica che Ranieri ha parlato con Allegri.

Nei pensieri di Ranieri c’è anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese “vuole tornare in panchina dopo l’ultima esperienza alla guida della Juventus“. Lui si sente pronto ad accettare progetti intriganti. “Ranieri si è mosso in prima persona”.

Alla società piace anche Pioli. “Potrebbe tornare in caso di offerta importante e lasciare l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo”. Nemmeno Italiano è da scartare a priori. “Il tecnico del Bologna si sta dimostrando un allenatore valido. Valorizza i giovani e lavora con il materiale messo a disposizione dalla società“.

Chiunque sia l’allenatore scelto da Ranieri e Ghisolfi, dovrà accontentarsi di un mercato al ribasso (Messaggero)

Il Messaggero ha analizzato le parole di Ranieri e ha tracciato un quadro generale dell’ipotetico mister X che si accaserà in panchina a partire da giugno.

Di seguito quanto si legge su Il Messaggero a riguardo:

“Mister mistero si cela dietro il sorriso sornione di Claudio. Tanti indizi, nessun indizio verrebbe da dire. Ma in fondo non è così. Tre le frasi chiavi in un giro di parole volutamente ambiguo, volto a prendere tempo con la platea che lo ascolta a Trigoria ma soprattutto con la piazza. La prima: «Il nome giusto non è ancora uscito». […]

Come la rigiri la coperta rischia di essere corta. Anche perché chi sarà il nuovo allenatore della Roma deve essere consapevole che nelle prossime due sessioni di mercato «non si potranno fare spese pazze». E qui, come nella settimana enigmistica quando si collegano i puntini numerati con una penna per formare un disegno, è difficile che possa uscire la figura di Allegri, Mancini o Gasperini. I primi due perché sono abituati a mercati nei quali vogliono incidere, soprattutto dopo essere rimasti ai box in questa stagione: tra l’altro l’ex ct fino a lunedì è stato ad un passo dalla Juve. […]

Il tutto a meno che Ranieri non abbia raccontato qualche bugia bianca che il suo ruolo di futuro dirigente gli impone. Perché qualche chiacchierata con Gasperini e Farioli, il secondo dietro il suggerimento di Ghisolfi, le ha fatte, al di là delle smentite andate in scena ieri. Ma guai a dirglielo. Alla stregua di Bakunin, con una risata il buon Claudio vi seppellirà”.

ilnapolista © riproduzione riservata