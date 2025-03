Fabregas esplode con un giornalista: «Per te è fuorigioco? Sei milanista?»

Il tecnico del Como ha però chiesto scusa per il gesto che ha portato alla sua espulsione al 90esimo: «L’educazione dev’essere la prima cosa, sempre. Chiedo scusa».

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha dimostrato di non ha digerito la sconfitta di San Siro, arrivata da una rimonta del Milan nata da una decisione che il tecnico ha contestato nel post gar :ai microfoni di Dazn: «Non possiamo sperare di venire qui a San Siro e non aspettarci che il Milan spinga di più. Poi la sfortuna di questo episodi, che ci accompagna da inizio stagione: 3 rigori al 90′ e gol annullato a Cutrone per un fuorigioco di un millimetro come oggi. Per me non è fuorigioco: fermano la palla quando gli piace a loro. Stagione sfortunata, tanti piccoli dettagli che fanno male. Non mollo mai, sono positivo e andiamo sempre in avanti. Dopo di questo complimenti al Milan: ha bei giocatori con classe mondiale».

E sul rosso a Dele Alli non perdona l’inglese, tornato in campo dopo 2 anni: «Sul 2-1 stava per entrare Sergi Roberto, ma preferisco dargli due settimane in più di lavoro. Dele Alli è uno che fa gol, ho provato a dargli un’opportunità. Un errore grave di un giocatore di esperienza. Rosso chiaro, ha lasciato la squadra in un momento che poteva fare il 2-2»

L’amarezza è stata confermata anche in conferenza: «Non è assolutamente fuorigioco. Fermano la palla quando vogliono loro…. C’è il fuorigioco semiautomatico? Si è visto altre volte che ha sbagliato questo fuorigioco e oggi è una di quella». Una risposta all’ennesima domanda sull’episodio che poi ha fatto esplodere il tecnico verso chi l’aveva formulata: «Tu… tu pensi che sia fuorigioco?» si è rivolto direttamente al corrispondente di Sky, Manuele Baiocchini. «Sei forse del Milan? Un episodio che richiama la sfortuna in questa stagione…Io mi ricordo perfettamente di Genoa, mi ricordo di Venezia, mi ricordo dei rigori all’ultimo secondo. Mi ricordo tante cose…»

Alla fine però Fabregas ha recuperato il suo FairPlay e chiesto scusa per il gesto che ha portato alla sua espulsione al 90′: «Voglio chiedere scusa per il gesto che ho fatto all’arbitro: c’erano i miei 5 figli presenti in tribuna e ho sbagliato. L’educazione dev’essere la prima cosa, sempre. Chiedo scusa».

