Fabregas è finito nei radar del Milan, il suo calcio è divertente ma anche efficace (Gazzetta)

Il Milan sta riflettendo in queste ore sul sostituto di Sergio Conceiçao per la prossima stagione. E tra i nomi spunta anche Cesc Fabregas, che sta sorprendendo con il suo Como.

Fabregas ha l’appeal giusto per allenare il Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Sono giorni e ore decisive per il futuro del portoghese: ha più volte ricordato lui stesso come siano i risultati a fare o disfare le valigie degli allenatori e considerato il recente andamento del Milan si potrebbe immaginare un trasloco imminente: ieri Conceiçao ha lavorato da solo, senza neppure un supporto tecnologico nella realizzazione video. Sergio avrà tempo per rialzarsi contro la Lazio e andare ancora oltre, ma è molto difficile che raggiunga l’obiettivo Champions distante ora otto punti. E solo la grande Europa poteva essere una quasi garanzia di permanenza sulla panchina rossonera. Al contrario, è quasi scontato che il Milan dia avvio a un nuovo corso tecnico.

Cesc Fabregas potrebbe mettere tutti d’accordo: ha appeal, un’incredibile esperienza da calciatore e la voglia di imporsi ora da tecnico. Dal novembre 2023 è seduto sulla panchina del Como: da allenatore ha condotto la squadra alla promozione in A nell’estate 2024, campionato che non giocava da vent’anni. In questa stagione, alla guida della squadra fin dall’inizio, è tredicesimo in classifica e domenica scorsa ha festeggiato il successo sul Napoli: ha una squadra che dirige a memoria e lo segue con grande senso di appartenenza. Ha un gioco riconoscibile e divertente, piacevole ma anche efficace. Un giovane allenatore che ha richiamato su di sé l’attenzione dei grandi club, e il Milan è ovviamente tra questi. Ci sono anche altre soluzioni, come Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi.

