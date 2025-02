A Movistar: «Non volevo andare via dal Betis. Mi sono adattato in fretta in Italia perché Ancelotti parlava spagnolo. Il calcio italiano mi ha dato sicurezza, sono migliorato molto anche nel senso del gol».

Fabian Ruiz ha trascorso quattro stagioni in maglia Napoli prima di approdare al Psg. Era arrivato quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti.

Fabian Ruiz: «Ero incerto nel trasferirmi a Napoli, ma la fortuna è stata avere Ancelotti in panchina»

Le sue dichiarazioni a Movistar:

«Ricordo che a gennaio diverse squadre vennero a pagare la clausola da 15 milioni di euro col Betis, ma io non volevo andare via perché mi divertivo. La società ha fatto uno sforzo, ho rinnovato e in estate il Napoli ne ha pagati 30. Ero felice, ma triste perché non avrei potuto godermi l’Europa con il Betis. Ero incerto perché era un Paese nuovo, un’altra lingua, un altro campionato. Mi sono adattato in fretta, anche se all’inizio ho avuto difficoltà perché non capivo niente. La cosa positiva era avere Ancelotti come allenatore e suo figlio Davide che conoscevano lo spagnolo. A Napoli ho conosciuto uno dei miei migliori amici e oggi è come un fratello per me, vive a Parigi con me. Il calcio italiano mi ha dato molta sicurezza, sono migliorato molto anche nel segnare. Soprattutto da fuori area».

Il Psg lo ha pagato 22 milioni nell’estate del 2022, dopo aver continuamente brillato al Napoli. Nella prima stagione, con Galtier in panchina, è stato uno dei giocatori più importanti di un’annata insipida in cui comunque hanno vinto la Ligue1. La grande prestazione di Fabián in quella stagione non è bastata a Luis Enrique per convocarlo per i Mondiali del Qatar del 2022. Si sono poi ritrovati a Parigi dove l’asturiano si è affidato a Fabián per strutturare il suo centrocampo. Nei primi mesi parigini, Fabian aveva subito numerose critiche dalla stampa francese. Il suo rendimento è poi cresciuto, è stato convocato in Nazionale da de la Fuente per gli Europei.

