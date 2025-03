Di Lorenzo: «Questo gruppo ha sempre affrontato le difficoltà e le ha superate»

In conferenza: «Avevamo provato la giocata del gol, penso che il mister sia contento, l’intesa con Politano c’è da tanti anni e ci troviamo bene»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan

Di Lorenzo in conferenza

Nelle difficoltà siete riusciti ad emergere:

«Stasera è arrivata una risposta importante, questo gruppo ha sempre affrontato le difficoltà e le ha superate: ci mancavano giocatori importanti ma il gruppo è unito e forte, per il lavoro che facciamo chiunque è pronto da subito a giocare. Una vittoria importante, siamo contenti»

Calo dopo il 60′

«Comandare il gioco per 90 minuti non è semplice, affrontavamo una squadra forte nonostante la classifica: in qualsiasi momento potevano metterci in difficoltà, ci sta soffrire ma l’importante è che il gruppo sia unito perchè poi nelle difficoltà esce fuori»

Sul primo gol e sulle difficoltà difensive

«Avevamo provato la giocata del gol, penso che il mister sia contento, l’intesa con Politano c’è da tanti anni e ci troviamo bene. Sulla fase difensiva Leao e Theo, così come Joao Felix, hanno talento e qualità e possono giocare bene una singola azione. Abbiamo sofferto un poco ma siamo rimasti uniti»

Cambi potevano essere anticipati?

«Il mister avrà ritenuto fare i cambi in quel momento, ci pensa lui a queste cose»

Potevate chiuderla prima nel primo tempo?

«Sì, potevamo segnare il terzo gol ma in tante partite alla fine siamo arrivati con un po’ di ansia nel finale. Abbiamo dominato per gran parte del tempo, fare il terzo gol aiuta a gestire forze e pallone, dobbiamo essere ancora più cattivi per chiudere le partite: con i cinque cambi sul 2-0 contro squadre così non sei mai al sicuro»

ilnapolista © riproduzione riservata