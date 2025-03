Di Lorenzo: «Dobbiamo sperare in un passo falso dell’Inter, ma guardiamo soprattutto a noi stessi»

A KK Napoli: «Siamo contenti di aver vinto contro il Milan, che resta una squadra forte al di là della classifica. Lukaku anche quando non segna dà una mano alla squadra».

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria di ieri contro il Milan 2-1.

Di Lorenzo: «Dobbiamo stare attaccati all’Inter sperando in un passo falso»

«Una vittoria importante per noi, davanti al nostro pubblico dopo il pari a Venezia: ci tenevamo a tornare subito alla vittoria, siamo contenti. La squadra ha fatto davvero un’ottima partita, al di là delle difficoltà nella parte finale del match. Però siamo contenti».

Si parla di scudetto nello spogliatoio?

«Noi dobbiamo guardare a noi stessi, siamo lì: mancano 8 partite e dobbiamo stare attaccati sperando che magari l’Inter faccia un passo falso e noi ne approfittiamo! Però pensiamo al nostro percorso, oggi era importante vincere contro una squadra forte. Il Milan è una squadra forte al di là della classifica con una rosa di talento e qualità. Siamo contenti di esser tornati alla vittoria».

Su Lukaku:

«Romelu è un ragazzo eccezionale, si è messo subito a disposizione del gruppo con la sua esperienza. Di solito per l’attaccante si guardano i gol, ma lui anche quando non segna dà una mano alla squadra, lotta ed è importante. Siamo contenti per lui per questo gol e perché ha aiutato la squadra a vincere».

«Stasera è stata una vittoria importante, davanti al nostro pubblico. C’è stata qualche difficoltà nella fase finale del match ma nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni addirittura per chiudere la partita. Contro il Milan, squadra di qualità, non sei mai al sicuro».

State vincendo con moduli diversi?

«Merito del mister che ci prepara in maniera eccezionale. Stasera dovevamo giocare con un modulo, poi l’assenza di McTominay ci ha portati a cambiare sistema di gioco. Ma questo gruppo davanti alle difficoltà ne esce fuori sempre bene. Pronti a giocare con qualsiasi modulo».

