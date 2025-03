Di Lorenzo: «Conte ci prepara in maniera eccezionale, è merito suo se possiamo giocare con qualsiasi modulo»

Alla Rai: «Non guardiamo il calendario. Nessuna partita è semplice, lo conferma il fatto che nelle ultime partite non abbiamo vinto con squadre della parte destra della classifica»

«Stasera è stata una vittoria importante, davanti al nostro pubblico. C’è stata qualche difficoltà nella fase finale del match ma nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni addirittura per chiudere la partita. Contro il Milan, squadra di qualità, non sei mai al sicuro».

È un segnale all’Inter?

«No, noi facciamo il nostro percorso. Era importante vincere e stare lì, mancano solo otto partite alla fine e cerchiamo di dare il massimo».

State vincendo con moduli diversi?

«Merito del mister che ci prepara in maniera eccezionale. Stasera dovevamo giocare con un modulo, poi l’assenza di McTominay ci ha portati a cambiare sistema di gioco. Ma questo gruppo davanti alle difficoltà ne esce fuori sempre bene. Pronti a giocare con qualsiasi modulo».

Guardiate al calendario?

«Non lo guardiamo. Nessuna partita è semplice, lo conferma il fatto che nelle ultime partite non abbiamo vinto con squadre della parte destra della classifica. Dobbiamo dare il massimo in tutte le partite. Il Bologna sta facendo un grandissimo campionato ma andremo lì a cercare di vincere e mettere in campo le nostre qualità».

Hai giocato male l’Europeo? «Si è parlato molto di me ma tutta l’Italia ha giocato male, non solo Di Lorenzo. Ma questo è il calcio, l’importante è lavore, ripartire. Io sono contento di essere tornato a fare buone prestazioni».

Conte è squalificato per la prossima gara «Il mister ci guida poi in partita ci saremo noi».