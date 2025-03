Dazn scrive al Napolista una serie di considerazioni sugli ascolti del calcio in tv in risposta all’articolo del nostro giornale

Dazn scrive al Napolista una serie di considerazioni sugli ascolti del calcio in tv

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Dall’ufficio stampa di Dazn ci inviano un’integrazione dell’articolo del Napolista “Gli ascolti tv della Serie A dimostrano che il calcio su Dazn non sfonda, l’esclusiva non basta”

“Il pezzo presenta un’analisi parziale di un tema molto complesso, sul quale ci mettiamo a vostra disposizione, in futuro, per un confronto qualora doveste occuparvi nuovamente del tema. Vi chiediamo la cortesia di modificare il pezzo tenendo conto delle seguenti considerazioni, necessarie per una corretta lettura degli ascolti su Dazn. Buona serata, e buon lavoro”.

Ecco il contenuto dell’e-mail.

13) Juventus-Milan 1.450, l’anno scorso 1.900: il motivo della differenza è riconducibile al giorno e all’orario. Quest’anno è stata giocata di sabato alle 18:00 per via dell’impegno in UCL del Milan il martedì successivo, l’anno scorso giocata di domenica alle 20:45. Peraltro la media di quest’anno è superiore allo scorso anno.

Saturday 23/11/2024 18:00 Milan-Juventus 1,526,259 Saturday 18/01/2025 18:00 Juventus-Milan 2,147,512

Sunday 22/10/2023 20:45 Milan-Juventus 1,980,410 Saturday 27/04/2024 18:00 Juventus-Milan 1,331,205

15) Napoli-Lazio 1.126 (850) il dato di ascolto corretto è 1.164. La media delle due partite quest’anno è superiore allo scorso anno!

Sunday 08/12/2024 20:45 Napoli-Lazio 1,164,044 Saturday 15/02/2025 18:00 Lazio-Napoli 1,019,498

Saturday 02/09/2023 20:45 Napoli-Lazio 890,238 Sunday 28/01/2024 18:00 Lazio-Napoli 1,053,270

16) Lazio-Inter 1.336 QUEST’ANNO IN CHIARO (1.400) Dato corretto è 1.347. Stiamo paragonando un lunedì sera con una domenica. La partita doveva essere giocata lunedì sera per via dell’impegno in UEL della Lazio il giovedi precedente, lunedì che peraltro fisiologicamente ha audience più basso rispetto una domenica sera. La trasmissione in chiaro ci ha permesso di non penalizzare gli ascolto di un big match. In proporzione i risultati di lunedì tenendo conto della giornata hanno performato meglio!

Monday 16/12/2024 20:45 Lazio-Inter 1,347,412

Sunday 17/12/2023 20:45 Lazio-Inter 1,421,158

18) Milan-Roma 1.200 (1.600) Così come incidono i giorni, incide anche il periodo in cui vengono giocate le partite. L’andata di quest’anno è stata giocata nel periodo natalizio quando il calcio in tv fisiologicamente cala

Sunday 29/12/2024 20:45 Milan-Roma 1,257,810 Sunday 14/01/2024 20:45 Milan-Roma 1,643,043

19) Roma-Lazio 1.300 (950) Il dato corretto è 1.341 VS 990

Sunday 05/01/2025 20:45 Roma-Lazio 1,341,839 Saturday 06/04/2024 18:00 Roma-Lazio 988,106

20) Torino-Juventus 1.180 (900) Sono 1.230 VS 950 giocata alle 18:00 per via del recupero di campionato Atalanta v Juve il martedì successivo (dovuto alla Supercoppa)

Saturday 11/01/2025 18:00 Torino-Juventus 1,230,297 Saturday 13/04/2024 18:00 Torino-Juventus 945,934

21) Juventus-Milan 2.100 IN CHIARO (1.300) nonostante l’orario delle 18:00 che porta meno ascolti rispetto alla domenica ore 20:45, il fatto di averla trasmessa in chiaro (che comunque prevede una registrazione) ha permesso di tenere alti gli ascolti! La partita è stata giocata alla 18:00 per via dell’impegno in UCL della Juve il martedì successivo

22) Napoli-Juventus 1.500 (1.900) quest’anno entrambe le gare sono state disputate alle 18:00 e non alle 20:45. La partita è stata giocata alle 18:00 per via dell’impegno (decisivo) della Juve in UCL il mercoledì successivo.

Saturday 25/01/2025 18:00 Napoli-Juventus 1,566,746 Saturday 21/09/2024 18:00 Juventus-Napoli 1,419,296

Friday 08/12/2023 20:45 Juventus-Napoli 1,908,333 Sunday 03/03/2024 20:45 Napoli-Juventus 1,974,209

23) Milan-Inter 1-200 mettere per bene il numero (1.800). Partita trasmessa anche su Sky dove ha fatto registrare ascolti per 1,5 milioni. Il dato corretto è 1.290. Comprendiamo lo slot di giornate preso in considerazione ma questo dato porta a pensare che ci sia stato un calo. All’andata in esclusiva ha fatto quasi 2milioni superando anche lo scorso anno, essendo stata giocata di domenica alle 20:45. Ancora una volta emerge come la stessa partita giocata in orari diversi porti a risultati diversi.

Sunday 22/09/2024 20:45 Inter-Milan 1,972,265 Sunday 02/02/2025 18:00 Milan-Inter 1,290,728

Saturday 16/09/2023 18:00 Inter-Milan 1,623,051

Monday 22/04/2024 20:45 Milan-Inter 1,878,219

25) Juventus-Inter 1900 (quasi 2.100) Il dato corretto è 1.980

Sunday 16/02/2025 20:45 Juventus-Inter 1,972,279

27) Napoli-Inter 1.600 (2.000) la differenza è guidata principalmente dall’orario, si sta paragonando una partita giocata alle 18:00 contro una giocata alle 20:45 e in periodi dell’anno completamente differenti per il campionato. La partita è stata giocata alle 18:00 per via dell’impegno dell’Inter in UCL il mercoledì successivo. All’andata la partita giocata nello stesso orario ha fatto di più rispetto allo scorso anno

Sunday 10/11/2024 20:45 Inter-Napoli 1,738,431 Saturday 01/03/2025 18:00 Napoli-Inter 1,641,069

Sunday 03/12/2023 20:45 Napoli-Inter 2,016,504 Sunday 17/03/2024 20:45 Inter-Napoli 1,647,691

Milan-Lazio 1.250 (1.050) i dati giusti sono 1.300 VS 1.200

Sunday 02/03/2025 20:45 Milan-Lazio 1,301,024

Friday 01/03/2024 20:45 Lazio-Milan 1,219,640

ilnapolista © riproduzione riservata