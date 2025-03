Cavallo: «Minacce di morte ogni giorno, essere gay nel calcio è un incubo»

“Ora ho capito perché i calciatori non parlano. E’ un ambiente tossico, non tutti sono pronti a sopportarne le conseguenze”

Josh Cavallo è famoso per essere stato uno dei primi calciatori a dichiarare la propria omosessualità. E da allora non passa giorno che qualcuno non lo minacci di morte. Il centrocampista dell’Adelaide United ha fatto coming out nel 2021 e dice che, nonostante il sostegno del suo club e degli allenatori, la sua apertura sulla sua sessualità si è rivelata un incubo.

“Ci sono molteplici, molteplici, molteplici minacce di morte che mi arrivano ancora ogni giorno”, ha detto nel podcast Footballers Unfiltered di Fifpro. “Ed è piuttosto triste da vedere. Nel mondo del calcio, essere un giocatore apertamente gay è tossico. È qualcosa che non tutti sarebbero in grado di gestire e attraversare. Penso che siamo ancora molto, molto lontani dall’accettazione in questo spazio. Quindi, questi sono fattori che le persone considereranno nel loro coming out e potrebbero non esserlo ora, ma il coming out porta tutta questa attenzione, porta tutta questa pressione, porta tutta questa negatività che influenzerà il loro gioco a lungo termine. È difficile dire alla gente: Certo, uscite allo scoperto, siate voi stessi. Ma comporta anche una montagna di lati negativi che non credo la gente realizzi”.

“Ero stanco di essere nascosto e stanco di dover andare in giro e nascondermi dalla gente e non vivere il mio vero io. E poi mi chiedevo perché questo non è successo nel calcio? Perché nessuno è mai uscito allo scoperto per essere se stesso e avere successo e giocare. E ora, guardando indietro, capisco tutto questo, tutta la negatività, tutte le cose che ti capitano”.

