Il Napoli è soddisfatto del secondo posto, a sognare lo scudetto erano solo i tifosi (Repubblica)

Su Repubblica Napoli Marco Azzi sottolinea la discrepanza tra la visione di club e allenatori (soddisfatti della stagione e del ritorno in Champions) e quella dei tifosi che avevano e stanno ancora sognando lo scudetto dopo il campionato di vertice.

L’obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions e il pari di Venezia è andato dunque in archivio come un passo avanti. « Sono soddisfatto della prestazione – ha detto infatti Antonio Conte – Era una trasferta piena di insidie e il nostro approccio è stato buono: meritavamo di più. C’è mancato solo il gol». Nessun rammarico apparente per il terreno perso nella lotta scudetto, insomma. «Non guardo i risultati delle altre».

Per il Napoli il bicchiere di Venezia è mezzo pieno

Eppure doveva essere un turno favorevole per gli azzurri, che hanno invece gettato via una grande occasione per restare agganciati alla vetta e sono approdati alla sosta a -3 dalla capolista Inter. Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Nessun dubbio a Castel Volturno, dove il bilancio stagionale è considerato più che positivo. Idem per Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato alle spalle il decimo posto del torneo scorso e a 9 giornate dalla fine ha già la certezza di essersi ripreso un posto in prima fila in Europa: vitale per il club. I conti sono al sicuro e il calo della squadra negli ultimi mesi sarà motivo di riflessione, non di polemiche o processi. A sognare il colpo grosso in sostanza era stata solo una parte della tifoseria, illusa dagli straordinari risultati della squadra fino a gennaio.

