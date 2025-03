Bastoni: «Dovremo essere compatti, sappiamo che il loro punto di forza è l’intesa tra Di Lorenzo e Politano»

A Dazn: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, è un ambiente caldo. Negli scontri diretti non siamo stati abbastanza costanti dentro le partite»

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).

Bastoni: «Sappiamo quanto sono bravi sulla destra con Di Lorenzo e Politano»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Siamo in un ambiente caldo, viviamo per queste partite e non vediamo l’ora. Negli scontri diretti c’è mancata sempre continuità e anche stasera proveremo a essere più costanti. Sappiamo che uno dei loro punti di forza è questa intesa che hanno Di Lorenzo e Politano, quindi dobbiamo tenere compattezza e distanze tra i reparti. Cercheremo di stare attenti e uniti»

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

ilnapolista © riproduzione riservata