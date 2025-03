Bagni: «Conte ha conquistato Napoli, fatico a immaginare che vada via. Certo la cessione di Kvara…»

Alla Gazzetta: «Col georgiano ora il Napoli sarebbe primo. Conte ora deve continuare il progetto, è il garante dell’evoluzione del Napoli»

Salvatore Bagni intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano). Si parla del futuro di Antonio Conte che Bagni vede a Napoli. E anche di dove sarebbe ora il Napoli se non avesse venduto Kvaratskhelia.

Bagni sa già chi è il “nuovo” allenatore del Napoli dell’anno venturo?

«E certo che sì: chi non è con Conte, che chiaramente piace a chiunque. Ma mi pare scontato che, avendo un tecnico di questo livello, il Napoli non se ne privi. E mi pare altrettanto scontato che, avendo educato una squadra al proprio calcio, lui sappia cosa fare e come intervenire».

Conte al suo primo anno da napoletano.

«Ha ottenuto già tutto quello che gli era stato chiesto: è in Champions. E poi si sta giocando lo scudetto. Sfido chiunque a trovare un tecnico capace di incidere in questa maniera così netta, così decisiva, dopo le amarezze della passata stagione».

Che futuro prevede?

«Semplice: la continuità del Progetto, come dicono quelli bravi. Per me è il migliore in assoluto in circolazione. Ha una capacità di trasmettere sensazioni forti ai suoi ragazzi e di far cambiare loro l’atteggiamento, trasformandoli completamente, sia in campo che fuori. E poi Napoli l’ha conquistata: ho amici da 40 anni, sto spesso in città, so cosa provano per lui».

Cosa non ha funzionato, se c’è qualcosa che ha stonato in questi mesi?

«La cessione di Kvara, che appartiene però alle dinamiche del mercato nelle quali non entro. Ma io immagino cosa sarebbe stato il Napoli con quel fenomeno lì. Ho visto Psg-Liverpool e Liverpool-Psg, un calciatore totale, che pure a destra faceva male agli avversari. Ha segnato un gol di una bellezza rara, annullato per fuorigioco di un’unghia o forse anche meno. E’ il quarto marcatore della squadra, ed è andato via da due mesi. Ha segnato anche in tempi di carestia, come nel campionato chiuso al 10° posto. Potremmo star qui a parlare per ore di uno che sposta i valori, in maniera anche netta, e che Conte non ha più. Ci fosse stato, non dico che avrebbe vinto il campionato ma probabilmente ora sarebbe primo».

Il Bagni Contiano ha dunque certezze.

«Faccio fatica a pensare diversamente, né credo che possano farlo De Laurentiis e Manna o lo stesso Conte. Sono state gettate le basi, nell’estate scorsa, per aprire un ciclo nuovo e duraturo. Il primo obiettivo era rientrare in Europa e il Napoli lo ha fatto dalla porta principale, dalla Champions. Il secondo gradino è lo sviluppo di questo programma, che passa obbligatoriamente dalla permanenza dell’allenatore. Chi può garantire l’evoluzione di questa squadra, se non chi l’ha guidata e le ha impartito le sue convinzioni tecniche, tattiche e pure caratteriali? Perché Conte porta con sé tutto un pacchetto, anche dal punto di vista psicologico, che alla fine ti premia».

Galeone non la pensa come Bagni: «Non è detto che Conti resti al Napoli. Arriva Allegri? Ahahah. Posso dire che non andrà al Milan»

Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara e anche del Napoli, ai microfoni di Radio Gol a Radio Kiss Kiss Napoli. Galeone è grande amico di Massimiliano Allegri. Ha detto che acciughina non andrà al Milan e si è messo a ridere quando gli hanno chiesto di Allegri al Napoli.

Ha esordito parlando dell’esonero di Thiago Motta.

«L’esonero di Thiago Motta era nell’aria, si sapeva. Hanno mandato via dei calciatori importanti come Rabiot e Danilo, logico che sarebbe finita così».

Dopodiché siamo arrivati al clou, ossia al futuro di Allegri e del Napoli.

«Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan, non ha avuto nessun contatto con i rossoneri. Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti», ha aggiunto.

A questo punto Valter De Maggio è intervenuto: «Allegri quindi potrebbe andare a Napoli?». Giovanni Galeone ha reagito con una risata.

De Maggio ha poi aggiunto: «Io so che Conte e Manna stanno lavorando già per la prossima stagione». Mentre Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport ha aggiunto: «Galeone ci sta dicendo qualcosa. De Laurentiis, in passato, chiamò 200 volte Allegri per convincerlo…».

