Anguissa sarà assente in Nazionale contro l’Eswatini, tornerà contro la Libia

Il centrocampista del Napoli resterà a riposo el primo match per essere a disposizione del Camerun contro la Libia

Zambo Anguissa a riposo contro l’Eswatini

Dal Camerun arrivano notizie circa l’impiego di Zambo Anguissa con il Camerun. Il centrocampista del Napoli, fresco di recupero da un infortunio, è stato convocato dalla sua Nazionale per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale contro Eswatini e Libia.

Stando ai media locali, Anguissa salterà il primo match, probabilmente per scelta tecnica. Sarà invece a disposizione per la gara successiva contro la Libia in programma il prossimo 25 marzo. Il Camerun si trova attualmente primo nel girone D con 8 punti, seguono Libia e Capoverde rispettivamente al secondo e terzo posto con 7 punti.

Quarta posizione per Angola (6 pts); quinta per Mauritius (4 pts) e ultima posizione infine per Eswatini a zero punti.

ilnapolista © riproduzione riservata