Anguissa, convocato del Camerun nonostante sia ancora ai box col Napoli

La sua presenza contro il Venezia è ancora incerta, ma intanto è stato convocato in Nazionale e potrebbe tornare solo a ridosso della sfida col Milan

Frank Anguissa è fermo ai box di Castel Volturno dalla trasferta di Como, da quando accusò un risentimento che poi portò ad analisi e approfondimenti che evidenziarono una lesione al soleo sinistro. Oggi si ritrova, insolitamente, tra i convocati del Camerun prima ancora di tornare titolare col Napoli. Una prassi comune, ma che lo allontanerebbe ancora dalla quadra di Conte. Ovviamente il centro campisti non è ancora certo neanche per la gara contro il Venezia di domenica

“Dovesse partire con la nazionale tornerebbe soltanto a ridosso del Milan. Frank un rendimento altissimo prima di farsi male. Conte l’ha voluto più al centro della manovra offensiva, ma è stato protagonista in tutte le fasi di gioco e in campionato, prima di farsi male nei 28’ giocati a Como, non ne aveva saltata una. L’anno scorso, gli infortuni l’hanno fermato solo in tre occasioni: una in Champions, una in campionato e una in Coppa Italia. Nella stagione dello scudetto, ne saltò solo due a ottobre per un problema alla coscia. Se è a disposizione, insomma, Frank è un imprescindibile. Per il Napoli, per Conte, ma anche per il ct del Camerun”.

