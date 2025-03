Alla ripresa, Conte avrà tutta la rosa a disposizione e tornerà al 4-3-3 (Sky Sport)

Il Napoli con Anguissa e Neres in campo fa meglio. Conte abbandoneràil 3-5-2 e sacrificherà Gilmour e Raspadori

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte con l’inviato a Castel Volturno, Massimo Ugolini. Il Napoli lavora senza i nazionali. Tra loro anche Anguissa e Olivera che rientreranno per ultimi. Neres è rimasto invece a Napoli per recuperare nel migliore dei modi. Alla ripresa Conte avrà a disposizione tutta la rosa.

Alla ripresa Conte potrebbe ritornare al 4-3-3

Le parole di Massimo Ugolini:

«Neres e Anguissa finalmente a disposizione. Neres è rimasto a Castel Volturno. Anguissa una degli ultimi a rientrare dalle nazionali insieme a Olivera. Alla ripresa Conte avrà tutta la rosa a disposizione. Il Napoli con Anguissa e Neres in campo insieme ha giocato dieci partite di cui 8 vittorie e due pareggi. Senza uno dei due dal primo minuto, 19 partite, 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. La percentuale delle vittorie crolla come anche la media punti. Bisogna capire come li schiererà Conte perché si presuppone si ritorni al 4-3-3 abbandonando il 3-5-2 e sacrificando Gilmour e Raspadori, due giocatori che si sono messi in evidenza dell’ultimo periodo».

Napoli, il ritorno al 4-3-3 dipenderà dal recupero di Neres (Repubblica)

Ora c’è la sosta. Al ritorno in campo, il Napoli potrebbe schierarsi nuovamente col 4-3-3. Dipenderà dal recupero di David Neres. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il tecnico potrà comunque sfruttare i prossimi giorni per gettare le basi di una nuova rivoluzione, che avrà in caso di successo il sapore agrodolce di una restaurazione. Si profila infatti per le ultime 9 tappe del campionato il ritorno al 4- 3- 3, il modulo con cui gli azzurri hanno ottenuto più vittoriee segnato più gol nel corso di questa altalenante stagione. Tutto dipenderà dal recupero completo di David Neres, sparito dai radar da sei giornate per un serio infortunio muscolare.

La sua indisponibilità si è materializzata proprio nel momento peggiore, visto che il brasiliano avrebbe dovuto raccogliere a tempo pieno la pesantissima eredità di Kvaratskhelia, ceduto a gennaio al Paris Saint Germain. Invece sono venuti meno entrambi e la squadra è rimasta nella sostanza senza esterni di attacco di ruolo, complici le condizioni fisiche molto deficitarie con cui si è presentato a Castel Volturno lo svizzero Okafor: un rinforzo invernale finora solamente numerico e teorico. È quasi inutile ripetere per l’ennesima volta che al suo posto sarebbe servito un giocatore più pronto. Ormai il danno è stato fatto.

