Ormai è inutile ripetere per l’ennesima volta che al posto di Okafor sarebbe servito un giocatore più pronto. Il danno è stato fatto

Napoli, il ritorno al 4-3-3 dipenderà dal recupero di Neres (Repubblica)

Ora c’è la sosta. Al ritorno in campo, il Napoli potrebbe schierarsi nuovamente col 4-3-3. Dipenderà dal recupero di David Neres. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il tecnico potrà comunque sfruttare i prossimi giorni per gettare le basi di una nuova rivoluzione, che avrà in caso di successo il sapore agrodolce di una restaurazione. Si profila infatti per le ultime 9 tappe del campionato il ritorno al 4- 3- 3, il modulo con cui gli azzurri hanno ottenuto più vittoriee segnato più gol nel corso di questa altalenante stagione. Tutto dipenderà dal recupero completo di David Neres, sparito dai radar da sei giornate per un serio infortunio muscolare.

La sua indisponibilità si è materializzata proprio nel momento peggiore, visto che il brasiliano avrebbe dovuto raccogliere a tempo pieno la pesantissima eredità di Kvaratskhelia, ceduto a gennaio al Paris Saint Germain. Invece sono venuti meno entrambi e la squadra è rimasta nella sostanza senza esterni di attacco di ruolo, complici le condizioni fisiche molto deficitarie con cui si è presentato a Castel Volturno lo svizzero Okafor: un rinforzo invernale finora solamente numerico e teorico. È quasi inutile ripetere per l’ennesima volta che al suo posto sarebbe servito un giocatore più pronto. Ormai il danno è stato fatto.

Il Napoli con il 4-3-3 ha il doppio di gol, una media vittoria più alta e gli xGoal più alti (SkySport)

A Sky fanno il punto della situazione con l’inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini dopo il pareggio del Napoli a Venezia e la vittoria dell’Inter sull’Atalanta che ha aumentato il divario in classifica. Adesso la squadra di Conte è a -3 punti dalla vetta. Il tecnico deve risolvere il problema in attacco.

Le parole di Ugolini:

«Meno 18 rispetto l’Atalanta, meno 20 rispetto all’Inter. Stiamo parlando dei gol perché i punti sono +3 dall’Atalanta e -3 dall’Inter. Da questo punto di vista una distanza colmabile considerando i 27 punti disponibili fino alla fine del campionato. Il calendario dovrebbe essere più morbido sulla carta, anche se poi è un discorso relativo. Venezia er aun turno favorevole per il Napoli e ha perso due punti. Indiscutibile che il Napoli deve ritrovare la via del gol, una continuità di vittoria. Nelle ultime sette, cinque pareggi, una sconfitta e una vittoria, nove punti sono pochi per restare in orbita scudetto.

Conte ha detto di lasciarlo fare ma sa benissimo che il problema in attacco è concreto. Probabilmente con il rientro di Anguissa e di Neres il Napoli potrà tornare al 4-3-3 che è un sistema attraverso il quale ha costruito la proprio classifica. Al netto delle scoperte Gilmour e Raspadori, con il 4-3-3 ha il doppio di gol, una media vittoria più alta e gli xGoal più alto. Un sistema di gioco più congeniale rispetto alle ultime partita. Il 3-5-2 è condizionato dagli infortuni».

ilnapolista © riproduzione riservata