Adani: «Il Napoli ha giocato due campionati in uno, dal 2010 è il peggior score di Conte in sette partite»

A Viva el Futbol: «Il primo campionato si è interrotto con la cessione di Kvara, il secondo è iniziato con Neres infortunato. Aspetterei un po’ per dire se è finita la lotta scudetto».

Lele Adani a Viva el Futbol commenta la prestazione del Napoli contro il Venezia; gli azzurri hanno pareggiato 0-0.

Adani: «Il Napoli ha giocato due campionati in uno»

«Mi fa morire Conte quando gli dicono che c’è pessimismo nei tifosi, e lui risponde: “Ma io ve le ho già dette prima queste cose, mi vien da pensare che quando parlo non mi ascoltate”. Io aspetterei ancora un po’ per dire se il campionato è chiuso, perché l’allenatore non molla l’osso. Chiaramente Napoli-Milan dirà già tanto, perché se dovesse vincere, l’Inter poi non potrà più sbagliare. Una vittoria nelle ultime sette partite il Napoli, otto punti in sette gare: il peggior score di Conte dal 2010. Gli dà fastidio tanto. Contro il Venezia il Napoli ha fatto un po’ fatica, ma è dura con le piccole… anche Gasperini me lo disse, che in quelle partite là i migliori in campo sono stati i portieri. Poi se hai uno status elevato, la riesci a portare a casa.

Il Napoli alle 12:30 ha perso cinque volte su sei; per me la partita alla fine poteva portarla a casa… qualcosa può aver sbagliato qualcosa dietro. Però il problema è a monte: il Napoli ha dovuto fare due campionati, e nessuno poteva pensare di farlo nel momento in cui imposti con tanta meticolosità e lavoro quotidiano. Il primo campionato, ti si interrompe un percorso non perché l’hai voluto scegliendo di cedere [Kvara]; e un altro campionato dove per esigenza [infortunio] non giochi con l’altro [Neres]. Cambi sistema, ricambi i movimenti, riassetti tutto. Conte se ti può dare dieci, ti dà quaranta, quattro volte in più del massimo. Ma sono ancora curioso di cosa accadrà, aspetto ancora un po’ per dare un verdetto».

