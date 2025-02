Tra Anguissa e McTominay la spunta il primo: per la Serie A è il camerunese l’MvP di gennaio

Tra i candidati c’erano anche Scott McTominay, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Mateo Retegui e Nadir Zortea.

È Anguissa l’Mvp di gennaio. Lo ha annunciato la Serie A attraverso i propri canali social. Il camerunese centrocampista del Napoli ha vinto il ballottaggio con il collega di reparto McTominay. Tra i candidati c’erano anche Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Mateo Retegui e Nadir Zortea.

Napoli, Conte ha liberato McTominay e Anguissa, due numeri 8 con licenza di attaccare

The Athletic scrive del nuovo ruolo che Conte ha cucito addosso a mitomania e Anguissa. Li ha liberati. Athletic parte ricordando quel che fece Guardiola quando arrivò al City nel 2016. Cambiò posizione e ruolo a David Silva e Kevin De Bruyne. Prima, giocavano in un 4-2-3-1, Guardiola li riportò nel 4-3-3.

Ricorda che davanti Conte

ha lo stesso approccio di Guardiola in termini di gioco posizionale, di solito con cinque giocatori che riempiono cinque canali diversi, il suo 3-4-3 si trasforma in un 3-2-5.

E poi aggiunge:

Al Napoli, che è in testa alla Serie A, Conte sta facendo qualcosa di molto diverso. Non solo si è allontanato da una difesa a tre per la prima volta dai suoi primi giorni al Chelsea, sta anche usando qualcosa che potrebbe essere definito, beh, “otto più liberi”. Questo è stato evidente nella cruciale vittoria del Napoli per 3-2 sull’Atalanta.

Athletic rivede il primo gol:

nteressate dal punto di vista posizionale perché Politano, l’ala destra, si è trovato verso sinistra, per mandare in rete la palla dopo che è stata deviata da un cross di David Neres. Ma oltre il palo lontano c’erano sia McTominay sia Anguissa entrambi con la speranza di segnare un tap-in.

