In conferenza: «Yildiz? Quando ha giocato ha meritato di giocare e quando non ha giocato qualcuno ha meritato più di lui. Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta».

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari.

Thiago Motta: «Siamo delusi dalla Champions, ma vado avanti per la mia strada che è quella giusta»

Come sta la squadra?

«Dopo una delusione così, la cosa migliore è entrare in campo e giocare. Sappiamo le difficoltà e dobbiamo provare a vincere».

Su Weah:

«Lo vedo molto bene in questo ruolo (terzino). Lui difende bene è aggressivo e vince tantissimo duelli. Può migliorare in quel ruolo e ci porta tantissimo in fase offensiva. Sono molto contento di Timothy, poi riesci a fare gol quindi questo è un plus».

Sulle parole di Mbangula e Locatelli, troppa autocritica?

«No perché l’autocritica è sempre la stessa. Io sono il primo. La delusione è tanta, pensavamo di poter andare agli ottavi. Adesso dobbiamo ricominciare e pensare alla partita di domani. Abbiamo ancora una settimana molto impegnativa e dobbiamo essere svegli come abbiamo sempre fatto. Poi delle situazioni di cui parliamo dopo la partita è perché vogliamo vincere. Ora pensiamo alla prossima».

Può esordire Alberto Costa?

«Lo sto vedendo molto bene da quando è arrivato. È molto attento, poi ha un fisico molto importante. Quando arriverà la sua opportunità farà molto bene. Ha grande fame e vuole dimostrare il suo valore».

Conceiçao è un giocatore forte ma nella sua crescita quanto è importante per lui migliorare nelle letture?

«E’ un ragazzo molto giovane, è un ragazzo che ha fatto un’esperienza nell’Ajax che non è poco, perché l’Ajax è una scuola importantissima, parlando di calcio mondiale. Ha fatto una grande esperienza anche nel Porto in una squadra che ha come esigenza di vincere perché si tratta di un grande club ed è arrivato da noi e ci sta dando tantissimo, ma ci sono tanti margini di miglioramento. Negli ultimi metri, quando fare il dribbling, quando fare il passaggio, quando scaricare al compagno in modo giusto deve migliorare. Sui cross, sul chiudere, sul secondo palo, sul chiudere le azioni dentro l’area, anche se contro l’Inter ha fatto un bel gol, perché era lì presente. Però può migliorare perché delle volte, già ne abbiamo parlato, ci sono delle situazioni offensive nostre che lui resta aperto e deve essere già all’altezza del quarto o quinto della difesa avversaria, deve essere già molto vicino alla zona pericolosa perché è un attaccante e deve fare anche gol. La cosa più importante è il suo atteggiamento, perché dal primo secondo che è arrivato è un ottimo atteggiamento, è attento, ascolta, cresce, migliora. È un ragazzo che fino ad oggi ci ha dato tantissimo e sono sicuro che ci darà ancora tantissimo nel presente ma anche nel futuro».

Rifarebbe le stesse scelte della Champions?

«Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta. Rispetto l’opinione di tutti, ma vado avanti perché la strada è quella giusta».

Domani può giocare Vlahovic? Può giocare con Kolo Muani?

«Ha possibilità come tutti gli altri. Avete già visto Vlahovic con Kolo Muani e ogni scelta verrà fatta per il bene della squadra».

Come si spiega tutti questi infortuni in difesa?

Thiago Motta: «Basta vedere tutte le squadra. Guardate il City o il Real. Non è sfortuna».

Su Yildiz:

«Ogni scelta che faccio è per ottenere il massimo dalla squadra. Quando ha giocato ha meritato di giocare e quando non ha giocato qualcuno ha meritato più di lui».

Ha parlato alla squadra?

«Hanno capito tutto. Contro il Psv abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in quel momento lì. Parlo con loro continuamente. Il nostro obiettivo è quello di prepararsi al massimo per la partita di domani».

Come affronterete il Cagliari?

Thiago Motta: «Sono passate tante partite e abbiamo affrontato il Cagliari sia in campionato che in Coppa. È un campo molto complicato ed è stato così per tutte le squadra. Abbiamo sempre grande rispetto per l’avversario e vogliamo vincere la gara».

