Juve sconfitta 3-1 in Olanda. Perisic mattatore. La Juve torna incomprensibile come lo è stata per quasi tutta la stagione. Debacle Italia

Torna la solita Juventus di Thiago Motta e Giuntoli e il Psv la manda a guardare la Champions in tv

È tornata la Juventus di Thiago Motta e Giuntoli e se ne va a casa come Atalanta e Milan. Fuori dalla Champions. Eliminata dal Psv che al ritorno ha ribaltato il 2-1 dell’andata con la vittoria per 3-1 maturata ai supplementari. Decisivo ancora una volta Perisic che da interista si è fatto sentire sia all’andata sia al ritorno.

Per fortuna nostra (del Napolista) la Juventus ha scelto la partita con l’Inter per avere la fiammata della stagione. Poi, è tornata la squadra costruita da Giuntoli e guidata da Thiago Motta. Squadra a intermittenza, con decisioni incomprensibili (sia la formazione di partenza sia i cambi). I bianconeri possono rammaricarsi per il palo colpito da Vlahovic (entrato al posto di Kolo Muani) alla fine del primo tempo supplementare. Per il resto, la Juve ha subito gli olandesi per larga parte dei tempi regolamentari. Ovviamente ha provato a reagire dopo il 3-1. Buona la prova di Noah Lang inseguito dal Napoli durante la surreale finestra di gennaio del calciomercato. Gli olandesi hanno giocato decisamente meglio, andavano a un’altra velocità.

La Juve va a casa e può dedicarsi al campionato per centrare almeno il quarto posto che le garantirebbe la Champions del prossimo anno. L’Italia del pallone è naufragata. In Champions fuori tre su tre. È stato un disastro il turno di spareggi.

