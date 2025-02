In conferenza: «Contro il Psv è la partita più importante della nostra stagione, dovremo meritarci di andare agli ottavi».

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Psv.

Thiago Motta: «Non giochiamo mai per pareggiare, dopo l’Inter non sarà difficile mantenere la stessa mentalità»

La partita più importante della stagione?

«Fino ad oggi, nella nostra stagione, domani è la più importante. Vogliamo continuare così. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che loro sono una squadra di altissimo livello, dobbiamo alzare il livello al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale».

Come sta la squadra?

«Douglas Luiz non sarà con noi e speriamo ci sia il prima possibile. Cambiaso sarà con noi e ieri abbiamo fatto un lavoro di precauzione con lui. Dopo l’Inter preparare una partita così importante non è difficile. Noi veniamo da una vittoria importante, siamo pronti per fare una grande partita e andare agli ottavi».

Domani che partita bisognerà fare?

«Nel calcio bisogna fare tutto e ragionare. Sarà importante usare bene la testa. Noi dobbiamo essere una squadra compatta per essere superiore al nostro avversario. Dobbiamo sperare che la nostra squadra sia al massimo su tutti gli aspetti. Vogliamo fare il nostro meglio per meritare il passaggio agli ottavi».

Domani potrete raggiungere il primo obiettivo della stagione…

«È un obiettivo della squadra. Questa è la partita più importante della nostra stagione. Abbiamo fatto un primo passo importante, sappiamo che non è sufficiente. Sappiamo che basta il pari, anche se abbiamo fatto troppi pareggi e non siamo stati mai contenti, e quando pareggiamo siamo scontenti, non abbiamo mai giocato per pareggiare. La gestione si fa negli ultimi minuti, entriamo in campo sempre per vincere, domani sarà allo stesso modo utilizzando la testa, per capire e interpretare i momenti, fare molto bene la fase di possesso e non possesso, con la giusta determinazione e la voglia di conquistare questo passaggio agli ottavi. Ma dobbiamo meritarcelo, non ci sono segreti. Dobbiamo essere superiori».

Questo gruppo ha la personalità per giocare una gara così importante in trasferta?

«Sicuro. Siamo una squadra giovane con energia e entusiasmo. Vogliamo mettere in pratica quello che sappiamo fare».

Non confermarsi sarebbe un gravissimo errore…

«Di sicuro questa squadra non ha mai sbagliato in impegno, atteggiamento e voglia di fare. Mai sbagliato, e sono convinto che sarà così fino all’ultimo giorno. Ci sono ragazzi che lavorano seriamente, al massimo, veniamo da una partita fatta molto bene soprattutto nel secondo tempo con l’Inter. Domani è un’avversaria forte, gioca in casa, nei primi 95 minuti siamo stati superiori e abbiamo meritato il risultato. Domani uguale: serve meritare, facendo le cose giuste, con la palla e senza palla, interpretando bene tutti i momenti della partita».

Gli errori da non commettere:

«Dobbiamo pressarli molto forti avanti, perché se lasciamo spazi in avanti loro giocano molto bene. Sono abituati ad attaccare con tanti uomini. Dobbiamo utilizzare bene la palla con qualità e intensità per creare delle occasioni da gol e concretizzare bene».

Su Kelly:

«Si sono inseriti tutti bene, sono dei ragazzi disponibili. Domani non ci sarà Alberto Costa per la lista Champions. Tutti stanno bene e sono nella condizione migliore per iniziare la partita o giocare a gara in corso. Totale fiducia in loro».

