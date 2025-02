Se non avesse voglia o tempo di telefonare a Conte, potrebbe chiedere lumi a Chiellini che si trova a pochi metri da lei alla Continassa

Caro Thiago Motta, si faccia spiegare da Conte che cosa significa Juventus-Inter

Caro Thiago Motta, la partita che la Vecchia Signora disputerà domenica sera alle 20.45 non è un passaggio naturale della stagione. È il passaggio, è il derby per antonomasia, definito anni fa “d’Italia”. Non c’è sfida che possa eguagliare il duello con l’Internazionale perché dietro quel match non c’è solo il campanilismo, c’è un pezzo di storia del calcio italiano. Ci sono l’Avvocato, Peppino Prisco, la triade, Massimo Moratti, lo scontro tra Ronaldo e Iuliano, il 5 maggio del 2002, Calciopoli, i nove scudetti di fila, Beppe Marotta, Max Allegri, il potere politico calcistico.

Ecco perché le consiglio di comporre il numero di telefono di Antonio Conte. L’ex capitano della Juventus, oggi guida tecnica del Napoli, detiene una laurea in juventinismo ma soprattutto ha un dottorato di ricerca alla Normale di Pisa in Juve-Inter. Se non avesse voglia o tempo di telefonare a Conte, potrebbe comunque chiedere lumi a Giorgio Chiellini che si trova a pochi metri da lei alla Continassa, e che ha tutti i requisiti per scrivere una tesi sullo scontro tra i bianconeri e i nero azzurri. In questo modo avrebbe più facilità a mettere a fuoco quanto sia importante e decisivo, a maggior ragione in questa stagione, il derby d’Italia.

