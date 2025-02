Theo Hernandez, il Milan sta pensando a una multa dopo l’espulsione in Champions (Gazzetta)

È lui il grande colpevole dell’eliminazione dei rossoneri, non è più lo stesso di anni fa. Difficile resti al Milan anche nella prossima stagione.

Theo Hernandez ieri è stato espulso in Champions League per doppia ammonizione (il secondo giallo è arrivato per simulazione), compromettendo la qualificazione del Milan agli ottavi. Sarà addio a fine stagione?

Theo Hernandez non è più lo stesso, il Milan sta pensando di multarlo dopo l’espulsione in Champions

La Gazzetta dello Sport scrive:

Anche i capelli sono di un rosa ormai sbiadito, come le sue prestazioni e la voglia che mette in campo: del vero Theo Hernandez è rimasto pochissimo. In poche ore sui social è evidente l’umore di chi sfoga la delusione. È lui il grande colpevole. Zlatan Ibrahimovic lo dice in maniera indiretta: «Nella prima ammonizione tira la maglia all’avversario, sono cose che in campo succedono. Sul secondo cartellino l’arbitro è stato duro, Theo non è un attore e perché dovrebbe simulare in una partita così?». Sette minuti senza logica sono lo specchio di una stagione sconsiderata. Nessuno gli si avvicina per un gesto di conforto quando esce dal campo: svogliato, svagato, più propenso a un passaggio indietro che a uno sprint in avanti. Al di là della fotografia di ieri, la galleria degli orrori stagionali è lunga. Conceiçao gli toglie la fascia da capitano, ma non la maglia: Hernandez resta il padrone della sinistra, ma senza che Theo dimostri autorità e dominio sugli avversari. Al contrario, è dominato

La società pensa a una multa. Il dubbio ora è: come riproporre Theo in campionato? Difficile che Hernandez resti nel gruppo della prossima stagione. Ha un contratto in scadenza nel 2026 con una trattativa per il rinnovo in atto, senza però che sia mai entrata nella fase della definizione. Difficile anche attrarre investitori: nell’ultimo mercato invernale l’unica proposta concreta era arrivata dal Como. La storia col Milan può di fatto essersi conclusa qui, in una fredda serata di febbraio.

