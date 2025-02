Tebas risponde ad Ancelotti: «Carlo stai calmo. Mai una proposta dal Real per migliorare il sistema»

Su X: «Erano ormai passati mesi dal caso “Negreira”, eppure nessuna proposta dal Real né in Rfef, né in Lega per cambiare il sistema?»

Tebas, presidente della Liga, risponde su X a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in merito al caso degli arbitri spagnoli. In conferenza Ancelotti ha “rassicurato” Tebas che aveva accusato il Real di “essere impazzito”. Il presidente della lega non ci sta e rilancia.

Tebas: «A mesi dal caso “Negreira”, nessuna proposta né in Rfef, né in Lega»

Su X il presidente della Liga ha scritto:

“Carlo, stai calmo… La competizione spagnola non è adulterata e tutti noi vogliamo miglioramenti nell’organizzazione arbitrale e lo chiediamo da tempo. È curioso, tuttavia, che il Real Madrid, che ora è così preoccupato, abbia fatto parte del Consiglio di amministrazione della Rfef fino a novembre 2023… e non abbia detto una parola. Erano ormai passati mesi da quando il caso “Negreira” era diventato noto, ma nel frattempo la TV del Real Madrid continuava a deliziarci con i suoi video “oggettivi” sugli arbitri. Perché nessuna proposta né in Rfef, né in Lega? La scusa del cambio di modello proprietario e della presunta “espropriazione” della Liga non viene creduta da nessuno. Non è una nuova scusa? Perché abbiamo già visto questa teoria in qualche portaCoz“.

Carlo, quédate tranquilo…

La competición española no está adulterada, y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exgiendolasi.

Eso sí, curioso que el @realmadrid, tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de… pic.twitter.com/E4QOMsPfQp — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 7, 2025

«Il caso Olmo e Pau Victor? Una tragicommedia. Silenzio complice del Real Madrid»

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha discusso su X in merito alla decisione del Csd (Consiglio superiore dello sport) di consentire a Dani Olmo e Pau Victor di essere tesserati provvisoriamente dal Barcellona. Tebas è rimasto particolarmente indignato per il provvedimento e ha citato anche il “silenzio complice” da parte del Real Madrid.

