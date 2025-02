Ancelotti: «Non so perché non vogliono darci gli audio del Var»

In conferenza: «Dicono che il sistema favorisce il Real, ma quando il Real vuole cambiarlo, si rifiutano di farlo. Tebas può stare tranquillo, nessuno ha perso la testa»

Il Real Madrid si trova nel bel mezzo di una tempesta perfetta. Mentre è impegnato a mantenere il primo posto in Liga, continua la lotta contro il sistema e contro tutti: Federcalcio, LaLiga, gli altri club. In avanscoperta ci va Carletto Ancelotti che in conferenza stampa, prima del derby di Madrid di domani, indossa l’elmetto e risponde anche a Tebas.

Ancelotti: «Dicono che il sistema favorisce il Real, ma proviamo a cambiarlo, si rifiutano di farlo»

Quale partita ti aspetti?

«È una partita molto importante per entrambi. Il derby è sempre speciale, contro un avversario molto agguerrito. Sarà una lotta equilibrata e combattuta. Niente di nuovo. Hanno abbastanza qualità per lottare per il campionato».

Cosa pensi del fatto che il presidente della Liga abbia affermato che qualcuno nel Madrid “ha perso la testa”?

«Non vorrei toccare questo argomento prima di una partita così importante. Tebas può stare tranquillo, qui nessuno ha perso la testa. È stata solo richiesta una spiegazione. Cambiare un sistema che, da quanto ho sentito, non piace a nessuno. Dicono che il sistema favorisce Madrid, ma quando Madrid vuole cambiarlo si rifiutano di farlo».

Il club ha già ricevuto gli audio?

«No, non ancora. E non so perché non vogliono darli».

Cosa pensa del fatto che il presidente della federazione abbia affermato che Madrid farebbe un uso “perverso” degli audio?

«Non ne ho idea. Abbiamo chiesto solo gli audio, niente di più. Stanno facendo un teatro. Non che rivelino un grande segreto. Vogliamo solo sapere cosa è successo, non c’è niente di perverso in questo».

Cosa pensi dei tweet dell’Atlético?

«Ti spiegherò cosa abbiamo fatto. Chi ha giocato in Coppa ha fatto recupero, palestra e nuoto. Il resto, lavoro intenso. E oggi qualcosa di tattico, ma non troppo. Circa 10-15 minuti. Domani guarderemo i video e spiegherò le tattiche. E nient’altro. Stasera TV, ma per rilassarmi un po‘».

Il Real Madrid fa pressione sugli arbitri, come dice l’Atlético?

«Non ne sono a conoscenza. Il Real Madrid vuole cambiare un sistema che non ci piace».

Che ne pensa Ancelotti dell’atmosfera che si è riscaldata per tutta la settimana?

«La tua domanda mi ha spiazzato, perché quando mi parli di social network, io appartengo alla vecchia generazione. Dalla penna. A volte i social suscitano discussioni, dibattiti… con poco senso. Perché, secondo la mia opinione personale, è invisibile. Se Fernando Burgos mi critica, è lui. Ma i social media sono fatti di persone invisibili, persone che non conosco. E preferirei non saperlo. Voglio dare un volto a chiunque mi critichi».

Domani sarà il momento in cui ci sarà un maggiore impegno collettivo?

«C’erano dubbi sulla formazione, Lucas e Camavinga, ma oggi sono stati risolti. Sono disponibili. Schiererò un undici titolare che sapra’ darci qualità e impegno, sono le chiavi del successo. Quest’anno potremmo aver avuto più qualità che impegno. Stiamo lavorando per eguagliarlo».

Ancelotti sulla difesa:

“Ovviamente la solidità difensiva non è frutto solo dello sforzo di chi sta dietro, ma di uno sforzo collettivo. Anche chi sta in alto deve dare una mano».

Il Madrid deve ancora vincere uno scontro diretto:

«Abbiamo bisogno di tre punti, niente di più. Non pensiamo oltre. Contro avversari forti in alcuni casi non abbiamo dato il meglio di noi, ma domani dovremo vincere».

Se quelli in attacco segnano così tanto… Perché alcuni chiedono che non giochino tutti e quattro?

«Non lo so. A volte c’è stata mancanza di equilibrio, è vero. E alcuni penseranno che eliminando una persona il problema sarà risolto. Ma non è così. Il problema difensivo riguarda tutti, anche gli attaccanti. Qualcosa di collettivo. E molti dimenticano che abbiamo perso giocatori chiave, come Carvajal o Militao. E tuttavia, stiamo lottando in tutte le competizioni. Rüdiger e Alaba torneranno presto, ma non dimentichiamo che a questo punto della stagione abbiamo perso difensori molto importanti. Spero che si possa tornare presto alla normalità, perché vorrei che Tchouameni tornasse a essere un centrale di centrocampo, Alaba un difensore centrale, Carvajal un’ala… ma si tratta di un’emergenza. E, come ho detto, non è ancora tutto deciso, ma abbiamo ottenuto alcuni risultati».

Come si è evoluto Mbappé?

«L’ho detto tante volte: lui è arrivato con umiltà, molto bene, senza pretese. Ci ha messo del tempo, ma si è adattato molto bene alla squadra, così come la squadra si è adattata a lui. I dati ci sono, non potremmo chiedere di più. Siamo molto felici».

Valverde non ha forse bisogno di riposo?

«Siamo preoccupati per gli infortuni dei giocatori, certo, ma Fede, oltre a voler sempre giocare, ora è indispensabile a causa delle assenze che abbiamo. Perché può svolgere il ruolo di centrale di centrocampo o di terzino destro, dando un po’ di riposo, ad esempio, a Lucas che ha avuto un piccolo problema».

Cosa pensi dell’anno di Ceballos?

«Ha assunto un ruolo più importante, perché è sempre presente, in attacco e in difesa. Ha migliorato la sua condizione fisica e questo è importante. Gestire il tempo di gioco è una cosa che sa fare molto bene».

In queste due partite, riuscirai a convincere i giocatori in avanti a lavorare sulla difesa?

«Sì, ne sono capace. Lo farò. Ma ripeto che è qualcosa di collettivo. Da parte di tutti».

Come trascorri le ore prima di una partita come questa?

«Sarà una partita difficile e complicata. Ma questi sono le partite a cui ti piace partecipare. Ci sarà molta pressione, ma sarà uno spettacolo grandioso. Stiamo parlando di una partita molto competitiva e combattuta. Sono notti da godere e poi… godere o soffrire».

Rodrygo è intoccabile? La risposta di Ancelotti:

«Sta svolgendo un ruolo molto importante nella squadra. E lo avrà. Ha una qualità enorme, come tante altre. Non credo che per trovare l’equilibrio sia necessario eliminare gli attaccanti, non la penso così».

