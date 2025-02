Tebas risponde ad Ancelotti: «Carlo, è un peccato che ti stiano usando»

Su X: «Questa narrazione vittimistica e cospirativa è irrispettoso anche nei confronti delle squadre che ti hanno battuto sul campo»

Nemmeno il tempo di finire la conferenza stampa che Tebas ha già risposto a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Il presidente della Liga si era espresso in maniera critica sul Real. In conferenza, il tecnico italiano ha fatto notare che le parole di Tebas erano irrispettose. Su X la riposta del presidente della Liga.

«È la narrazione del Real a essere irrispettosa»

Tebas su X:

«Carlo, tutti sanno che le istituzioni si riflettono in ciò che i loro leader fanno e dicono. E nel calcio, ancora di più. Quindi, quando ho detto che “il Real Madrid è diventato un club lamentoso”, mi riferivo ovviamente al fatto che sono i suoi dirigenti a costruire questa narrazione vittimistica e cospirativa: “una competizione adulterata”, “il pregiudizio di tutti gli arbitri è anti-Madrid”, “sono tutti contro il Real Madrid”…

Curioso, vero? Perché quel discorso, oltre a essere irrispettoso nei confronti della concorrenza, è irrispettoso anche nei confronti delle squadre che ti hanno battuto sul campo, vuoi perché sono state più brave, vuoi perché sono state più fortunate. Questo è irrispettoso nei confronti di milioni di fan.

Sono tifoso del Madrid fin da bambino e tutta questa narrazione promossa dalla dirigenza va contro i valori che abbiamo sempre conosciuto.

Carlo, è un peccato che ti stiano usando per questo, vista l’esperienza che hai.

Saluti.

P.S.: Le tessere del Real Madrid non si acquistano, si sentono. E non vengono distribuiti o regalati come alcuni fanno… e molti rimangono in silenzio».

Ancelotti: «Tebas parla troppo del Madrid e manca di rispetto a milioni di tifosi»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa del Re contro la Real Sociedad. Il tecnico italiano ha risposto con forza alle dichiarazioni di Tebas.

L’altro giorno, Tebas ha detto che il Real Madrid è “un club che piange”…

«Tebas parla troppo del Real Madrid e manca di rispetto a milioni di tifosi del Real Madrid. Ci sono problemi più importanti nel calcio spagnolo e il presidente della Liga dovrebbe concentrarsi sulla loro risoluzione».

Tebas e il suo status di “tifoso del Madrid che si vergogna”.

«Non so quanto si vergogni. Penso che tutti siano orgogliosi di essere tifosi di questa squadra».

