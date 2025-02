Il Napoli ne ha avuti 14 (il 3,2% della Serie A), hanno fatto meglio solo Cagliari e Lecce. Ottimo il lavoro di preparatore e staff medico. Il fallimento della propaganda presidenzialista

Tanto rumore per nulla, il Napoli è la terza squadra d’Italia con meno infortuni (Corsport)

La propaganda presidenzialista si era immediatamente messa all’opera dopo l’infortunio ad Anguissa. Si cerca disperatamente di far condividere le responsabilità del crollo del Napoli dopo il mercato e la cessione di Kvaratskhelia. Ma il tentativo fin qui non è andato a buon fine. L’altra sera il Napolista aveva dimostrato – numeri alla mano – la virtuosità del Napoli dal punto degli infortuni. Oggi lo conferma il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Scrive il Corsport:

L’infortunio di Anguissa ha strappato titoli alla vigilia della partita di sabato con l’Inter per l’importanza di Frank, ma dati alla mano si tratta del quattordicesimo infortunio stagionale del Napoli. L’ottavo di carattere muscolare: meno della metà di quelli registrati da Inter e Atalanta, tanto per citare le altre due squadre del podio del campionato, fermo restando l’inevitabile influenza della partecipazione alla Champions ma anche profondità di rose non paragonabili rispetto a quella di Conte. Per la precisione, considerando una tabella che include sia i problemi di carattere muscolare sia gli infortuni traumatici, il Napoli occupa il terzo posto. Ovvero: è il terzo club di questa speciale classifica che tiene conto del minor numero di infortunati.

La classifica degli infortuni

Scorrendo la lista, davanti ci sono soltanto il Cagliari con 8 infortuni complessivi e il Lecce con 13. Alle spalle degli azzurri tutti gli altri: dai 16 di Udinese e Venezia, ai 18 della Fiorentina, i 21 della Roma, i 29 della Lazio, i 30 della Juventus, i 31 dell’Inter, i 32 del Bologna e i 34 dell’Atalanta, ultima in classifica. Le squadre di Serie A, al pomeriggio di ieri e prima della sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Empoli, hanno totalizzato 432 infortuni: 14 sono del Napoli, il 3,2% del totale.

Tutto sommato, nonostante l’intensità della preparazione di Conte, rotazioni molto limitate e il fondo piuttosto duro dei campi del centro sportivo di Castel Volturno, le problematiche muscolari sono state davvero molto limitate: 8, dicevamo, a fronte di 6 infortuni traumatici. E ciò significa che c’è un ottimo lavoro di prevenzione e di osmosi tra lo staff dell’allenatore, e in questo caso specifico soprattutto con il preparatore atletico Costantino Coratti, e lo staff medico coordinato dal dottor Raffaele Canonico.

ilnapolista © riproduzione riservata