Solo la Lazio ha avuto meno infortuni muscolari del Napoli (ma fermi per più giornate). Ecco i numeri

Gli infortuni di Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Lazio. I calciatori del Napoli hanno saltato 28 giornate: l’Inter 38, l’Atalanta 50, Juve 53, Milan 56, Lazio 34

Solo la Lazio ha meno infortuni muscolari del Napoli (ma fermi per più giornate). Cosa dicono i numeri

Vita reale e vita percepita. La differenza, come sempre, sta tutta lì. Oggi a Napoli, attorno al Calcio Napoli, ben insufflata, si agita la corrente che vorrebbe il Napoli vittima di chissà quanti infortuni e quindi di chissà quale preparazione atletica sbagliata da parte di Antonio Conte. Quando le cose vanno male, ci si agita sempre tanto. E ci si divide (brutto segno) nella caccia ai responsabili. Ovviamente l’indiziato numero uno (ma anche due e tre) del calo del Napoli è Aurelio De Laurentiis. È inutile soffermarsi sul mercato di gennaio: via Kvara, dentro Okafor. Conte aspettava Danilo e poi non è arrivato. È inutile dilungarsi. Non sappiamo cosa sia accaduto, fatto sta che dal mercato il Napoli non ne ha imbroccata più una: tre pareggi e una sconfitta (a Como). Prima, senza Kvara, il Napoli aveva brillantemente battuto Fiorentina e Juventus.

Ora, però, l’ala presidenzialista si agita. “La responsabilità è della preparazione sbagliata di Conte, guardate gli infortuni”. L’ultimo è stato Anguissa. Infortunio al polpaccio (muscolo soleo) come Olivera, Mazzocchi e anche Politano sia pure fermato per una sola giornata. È vero che ultimamente gli infortuni nel Napoli sono aumentati (a lungo gli azzurri ne erano stati quasi esenti).

Ma davvero il Napoli ha subito più infortuni muscolari delle altre squadre di testa? Oppure gli infortuni qui sono vissuti come drammi perché si vive con la sensazione (ripetiamo, sensazione) che i ricambi in panchina non siano all’altezza? In questi casi è sempre bene andare a guardare i numeri. Andare di analisi.

E l’analisi ci ha portato alla seguente conclusione. Siamo andati a guardare gli infortuni muscolari (solo muscolari) di Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Lazio. La fonte è Transfermarkt con qualche controllo incrociato.

Infortuni muscolari Napoli. Totale giocatori; 9. Totale giornate saltate: 28

Nel Napoli abbiamo inserito Lobotka che si è infortunato in Nazionale, Folorunsho il cui stop per 1 giornata è giusto per le statistiche (nessuno se n’è accorto).

Meret – adduttori (3 giornate)

Olivera – polpaccio (5 giornate)

Spinazzola – stiramento gluteo (2 giornate)

Mazzocchi – polpaccio due volte (in totale 5 giornate)

Lobotka – coscia (in Nazionale) 4 giornate

Folorunsho – problema muscolare 1 giornata

Neres – infortunio coscia (4 giornate)

Politano – polpaccio (1 giornata)

Anguissa – polpaccio (probabili 3)

Infortuni muscolari Inter. Totali giocatori: 10. Totale giornate saltate: 38

Zalewski

Pavard – bicipite femorale (4 giornate)

Bisseck – adduttori (3 giornate)

De Vrij – bicipite femorale (2 giornate)

Acerbi – bicipite femorale (2 giornate), stiramento coscia (5 giornate)

Carlos Augusto – infortunio coscia (4 giornate)

Calhanoglu – adduttori due volte (2 giornate + 4 giornate)

Barella – infortunio coscia (2 giornate)

Zielinski – due problemi muscolari (1 giornata + 1 giornata)

Zalewski – polpaccio, si è fatto male ora (probabili 3)

Correa – polpaccio stiramento (5 giornate)

Infortuni muscolari Juventus. Totali giocatori: 11. Totale giornate saltate: 53

Kalulu – infortunio muscolare coscia (4 giornate)

Veiga – lesione tendine coscia (almeno 3 giornate)

Rouhi – affaticamento muscolare (3 giornate)

Savona – adduttori (1 giornata), coscia (probabili 3 giornate)

Douglas Luiz – problemi muscolari (9 giornate), ora lesione coscia sinistra (3 giornate)

Thuram – bicipite femorale (2 giornate)

McKennie – affaticamento muscolare (3 giornate)

Conceiçao – problema muscolare (2 giornate) – sovraccarico (3 giornate)

Nico Gonzalez – lesione retto femorale (9 giornate)

Weah – bicipite femorale (2 giornate), lesione bicipite femorale (2 giornate)

Vlahovic – affaticamento muscolare (2 giornate + 2 giornate)

Non contiamo Adzic e Milik.

Infortuni muscolari Atalanta. Totali giocatori: 12. Totale giornate saltate: 50

Non abbiamo contato Zaniolo

Carnesecchi – adduttori (1 giornata)

Hien – adduttori (3 giornate: 1 + 2)

Kossounou – bicipite femorale (3 giornate) – adduttori (probabili 11 giornate)

Kolasinac – tre infortuni. Bicipite femorale (3 giornate), infortunio muscolare (2 giornate), flessore (2 giornate)

Djimsiti – affaticamento muscolare (1 giornata)

Toloi – bicipite femorale (7 giornate fermo)

Brescianini – adduttori (4 giornate)

Zappacosta – polpaccio (3 giornate)

Cuadrado – bicipite femorale (3 giornate) + problema muscolare (1 giornata)

De Ketelaere – bicipite femorale (1 giornata)

Maldini – adduttori (almeno 3 giornate)

Retegui – risentimento muscolare quadricipite (2 giornate)

Infortuni muscolari Milan. Totali giocatori: 11. Totale giornate saltate: 56

Gabbia – polpaccio (4 giornate)

Thiaw – bicipite femorale (2 giornate)

Royal – polpaccio (5 giornate almeno)

Bennacer – polpaccio (14 giornate)

Musah – affaticamento muscolare (3 giornate)

Loftus-Cheek – tra adduttori e problemi muscolari (12 giornate)

Leao – infortunio muscolare (1 giornata)

Okafor – polpaccio (5 giornate), problema muscolare (1 giornata)

Pulisic – polpaccio (3 giornata) + 1 giornata affaticamento muscolare

Chukwueze – bicipite femorale (3 giornate)

Morata – problemi muscolari (3 giornate)

Infortuni muscolari Lazio. Totali giocatori: 8. Totale giornate saltate: 34

Gila – coscia (3 giornate)

Tavares – coscia (2 giornate), adduttori (2 giornate)

Hisaj – coscia (almeno 3 giornate)

Rovella – affaticamento muscolare (1 giornata)

Vecino – coscia (13 giornate)

Lazzari – coscia (3 giornate)

Pedro – coscia (2 giornate)

Castellanos – adduttori (1 giornata), coscia (probabili 4 giornate)

ilnapolista © riproduzione riservata