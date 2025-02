Non è successo nulla di irreparabile. Neres fa rimpiangere Kvaratskhelia. L’arbitro ha lasciato molto a desiderare

Speriamo che in queste ultime ore di mercato il Napoli non esca indebolito

Cesare – Caro Guido, pareggio del Napoli che amareggia avendo preso la rete del pareggio nel recupero. E amareggia perché l’Inter aveva pareggiato nel derby e si potevano guadagnare due punti. Ma si deve pensare che il Napoli non potrà vincere tutte le partite e che comunque anche l’Inter ha dimostrato la stessa cosa. Comunque alla fine direi un risultato giusto in una partita dalle scarsissime vere occasioni da rete. Il Napoli non mi è piaciuto nel secondo tempo dove non ha mai tirato nello specchio della porta. Non ha provato a giocare e a chiudere la partita e ha pensato solo a difendersi.

Guido – Hai ragione Cesare. È vero che ci sarebbe potuta andare bene e vincerla ma sarebbe stata una vittoria da Napoli prima parte della stagione. Il Napoli basso della ripresa (ma ci sono anche gli avversari che hanno fatto grande pressione) è stato incapace di ripartire, con i romanisti (che pure venivano da una partita di coppa anche se Ranieri ha fatto un ampio turn-over) che arrivavano sempre primi sulle seconde palle. E poi ho visto un Neres spento e poco reattivo. Insomma ieri non ha convinto e in realtà ha fatto nell’intera partita un solo spunto in cui ha saltato l’uomo. Niente a che vedere con Kvara che non smetterò mai di rimpiangere.

Cesare – Ti devo dire che nella parte finale che ci è costata cara e in particolare nell’azione del gol, secondo me il Napoli ha pagato l’aver perso equilibrio e coperture sulle fasce per i cambi. Voglio dire che non avendo un sostituto naturale di Neres alla sua uscita si è alzato prima Spinazzola con Mazzocchi basso a sinistra, e poi all’uscita di Politano, Spinazzola di nuovo basso a sinistra con Mazzocchi a destra. E infatti sul gol Saelemaekers a destra non veniva seguito da McTominay e solo soletto faceva il cross per Angelino che dall’altra parte poteva tirare indisturbato con Mazzocchi che lo lasciava solo accentrandosi inutilmente a saltare.

Guido – Per me il gol ce lo ha sulla coscienza in primis McTominay che non ha scalato in tempo sul crossatore. Intanto serve sicuramente qualcuno che possa sostituire Neres in caso di indisponibilità o di giornata storta in campo visto che da quel lato Conte non considera Ngonge adatto. E qui va il retropensiero su chissà cosa sarebbe accaduto se l’allenatore avesse inserito Ngonge al posto di Neres a sinistra per ripartire…e mi sarebbe piaciuto vedere a centrocampo per uno spezzone di partita il nuovo corazziere Billing (dicono che in allenamento straconvince) al posto di un Anguissa in grande difficoltà.

Cesare – Concordo e avendo messo Ranieri nel finale forze fresche e di qualità, a centrocampo ci voleva un po’ di nuova energia (sul gol ho l’impressione che McTominay Salemekers lo avesse visto ma che non ne avesse più per seguirlo). Comunque speriamo che in queste ultime ore di mercato non si esca, come dice giustamente Conte, indeboliti invece che rafforzati, sarebbe paradossale in particolare per una squadra che lotta per lo scudetto. Ti devo dire che non per accampare scuse e fare del vittimismo ma l’arbitraggio non mi è piaciuto. Ci sono tanti dubbi sull’ammonizione di Politano che poteva essere rigore (in diretta i commentatori con l’ex-arbitro Marelli hanno parlato di un incompleto step on foot perché i tacchetti dell’avversario erano andati solo sulla punta dello scarpino di Politano….mah) e poi su McTominay chiariamo bene non ha ricevuto una spallata regolare ma una manata sulle spalle che gli ha fatto perdere l’equilibrio e cadere mentre era in vantaggio e andava in porta.

Guido – Comunque possiamo dire che non è successo nulla di irreparabile e il Napoli deve continuare il suo cammino dalla prossima partita in casa con l’Udinese. E poi direi guardiamoci in settimana Fiorentina-Inter perché i viola sono lanciati e non sarà facilissimo per l’Inter nel recupero vincere a Firenze.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido:buono

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:modesto

Rrahmani– Cesare: buono; Guido:ottimo

Juan Jesus – Cesare: buono; Guido:buono

Spinazzola – Cesare: buono; Guido:ottimo

Anguissa – Cesare: modesto; Guido:scadente

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

McTominay – Cesare: buono; Guido:sufficiente

Politano – Cesare: buono; Guido:buono

Lukaku – Cesare: modesto; Guido:mediocre

Neres – Cesare: mediocre; Guido:scadente

Mazzocchi – Cesare: modesto (ah Angelino); Guido:sufficiente

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

