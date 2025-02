Più difficile l’impiego di Ngonge, da escludere Okafor. Sabato, tra l’altro, Buongiorno dovrebbe rientrare dal primo minuto dopo otto partite

Si scalda Raspadori: a sinistra nel 4-3-3 o seconda punta nel 3-5-2? (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, prova ad anticipare le mosse di Conte per la sfida di sabato contro la Lazio (ore 18) viste le defezioni di Neres, Olivera, Spinazzola (e ovviamente Kvaratskhelia che ormai è bello che andato).

Scrive il Corsport:

Giacomo Raspadori: dov’eravamo rimasti? È ancora un’idea, nel senso che Conte non ha ancora cominciato a provare sul campo le soluzioni alternative alla voragine aperta ieri dall’infortunio di Neres in vista della trasferta con la Lazio, ma l’ipotesi che sabato Jack possa cominciare dal primo minuto è fondata. Non sarà l’unica, di certo il tecnico starà valutando chi e anche come, tecnica e tattica, ma la soluzione Raspa emerge dal ventaglio. Da capire come: se da ala sinistra nel 4-3-3 o da seconda punta a sostegno di Lukaku virando verso la difesa a tre. Si vedrà. Più difficile l’impiego di Ngonge, da escludere Okafor. Sabato, tra l’altro, Buongiorno dovrebbe rientrare dal 1’ dopo otto partite per dare nuova solidità a un reparto che nelle ultime due giornate, tra la Roma e l’Udinese, ha concesso e commesso distrazioni fatali. Costate punti. A suo tempo.

Raspadori, l’agente: «Juve e Marsiglia erano interessati, volevamo che andasse via»

Il procuratore di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul suo assistito. L’attaccante del Napoli è stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato, ma alla fine rimarrà alla corte di Conte, almeno fino a fine stagione.

Tinti ha commentato:

«E’ chiaro che Raspadori vorrebbe giocare di più, ma Antonio Conte è sempre stato chiaro con lui. Noi cercavamo evidentemente di potergli dare uno spiraglio, ci abbiamo provato fino alla fine, ma la verità è che il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vista è un giocatore importante perché è l’alternativa ai centrocampisti offensivi. Ci abbiamo provato, ma Raspadori è contento di restare e magari vincere un altro scudetto. Roma o Juve? Era interessata la Juve, ma anche il Marsiglia».

Il Corriere dello Sport assicura che l’attacca/mezzala è fuori dal mercato. Conte ha trovato la sistemazione tattica che permette di sfruttare la qualità di Jack e aveva già deciso, prima del gol al Venezia, la permanenza del calciatore a Castel Volturno.

Il Napoli blinda Giacomo Raspadori: fuori mercato, non partirà a gennaio. Non sarà ceduto, non andrà in prestito e neanche entrerà in uno scambio con la Juve, la Roma o chissà chi altro. Non si muoverà per volere dell’allenatore, ovviamente. Il gol segnato domenica al Venezia non è stato decisivo: certo ha reso la vicenda più bella e romantica, ma il destino era già stabilito negli ultimi giorni, in virtù di un principio che Conte ha tenuto a sottolineare sempre.

