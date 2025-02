Sarà stato il dio del calciomercato. Quando apparecchi tutto in negativo, poi le disgrazie arrivano. Salta la Lazio, il Como, probabilmente l’Inter

Si è fatto male pure Neres, il Napoli sta perdendo i pezzi

Se non è stato il dio del calcio, è stato il dio del calciomercato. Quando apparecchi tutto in negativo, poi le disgrazie arrivano. Non diciamo che è la legge di Murphy, chiamiamola legge di Castel Volturno.

Neres ha accusato una distrazione muscolare. E quindi addio Lazio, addio Como, forse anche l’Inter.

Il Napoli sta perdendo i pezzi, si sta dissolvendo.

Ecco l’esoterico comunicato del Napoli:

Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare.

Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.

Lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Che non promette nulla di buono.

E ora chi giocherà al suo posto? Non c’è manco Spinazzola. Ci sarebbe Ngonge (certo dopo la prova oscena di domenica sera può solo migliorare). Oppure Okafor che però a quanto dicono al Napoli, ha una autonomia massima di un quarto d’ora. A meno che Conte non si inventi qualcosa.

