Roma-Napoli, le ufficiali: Conte conferma l’undici tipo. Ranieri lascia in panchina Dovbyk e Dybala

Conte schiera i titolarissimi. Ranieri manda in campo dal primo minuto Soulé, Shomurodov: pure Pellegrini in panchina

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli. Antonio Conte conferma l’undici della gara con la Juventus. Buongiorno è recuperato ma andrà in panchina. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A il solito trio Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l’attacco.

Ranieri invece sceglie il 3-5-2 con Svilar tra i pali, linea difensiva composta da Mancini al centro con ai lati Rensch e N’Dicka. Sugli esterni di centrocampo El Shaarawy a destra e Angelino a sinistra, in mezzo Cristante con Koné e Pisilli. Sorpresa in attacco dove non ci sono Dovbyk e Dybala, ma Soulé, Shomurodov

Le formazioni Roma-Napoli

Roma (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

Il Napoli che ha battuto l’Atalanta è stato bravo ma anche fortunato (Il Romanista)

Il quotidiano il Romanista analizza la gara di domani tra Roma e Napoli. I giallorossi vengono da un periodo di “normalizzazione”, con Ranieri che è riuscito a dare forma e senso a una squadra che rischiava di farsi invischiare in un’infida lotta per non retrocedere. Ora è una squadra centrata, anche se tecnicamente inferiore al Napoli in molti settori di gioco. Conte ricerca l’ottava vittoria consecutiva dopo il mese di gennaio in cui si è vinto contro Fiorentina, Atalanta e Juventus (tutte fuori casa ndr).

“Dal punto di vista tattico immaginare una Roma sia con Dybala sia con Pellegrini e con l’ucraino al centro dell’attacco potrebbe essere un rischio. Non ci stupiremmo, dunque, se Pisilli sostituisse uno dei due per dare maggior consistenza al reparto di centrocampo, dove la fisicità di Anguissa e Mc Tominay deve essere contenuta. In questo senso un altro cambio potrebbe essere rappresentato dall’inserimento di Cristante al posto di Paredes, al netto delle considerazioni di mercato che sull’argentino si stanno facendo un po’ fosche. In difesa invece non c’è alternativa. Ai tre centrali saranno chiesti degli straordinari mentre Mancini salterà sicuramente la trasferta di Milano in Coppa Italia per squalifica. Sulle fasce Angelino gode di un periodo di splendida forma, mentre Rensch potrebbe insidiare Saelemaekers.

