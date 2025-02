Roma, i Friedkin vanno alla velocità di Internet Explorer: «Lieti di annunciare l’arrivo di 5 nuovi giocatori»

I proprietari della Roma danno il benvenuto ai nuovi calciatori acquistati a gennaio il 19 febbraio. «Queste acquisizioni dimostrano il nostro impegno»

Immagina tifare Roma nel 2025. Immagina il tifoso romanista a febbraio 2025. Apre Instagram, magari per vedere una vecchia perla di Totti. Scorre la timeline, “spollicia” uno, due, tre volte. Poi un lampo. “Friedkin group”.

«Anvedi! Esistono veramente!». Un post. I nuovi giocatori della Roma. “Che ci fanno?” pensa tra sé e sé. “Vuoi vedere che si sono già infortunati?!”.

No, caro amico. È qualcosa di molto peggio. È il benvenuto dei Friedkin ai giocatori acquistati nel mercato di gennaio. Oggi 19 febbraio. Va bene il fuso orario tra Italia e Nuovo Mondo. Ma così è troppo. C’è il sospetto che il Nuovo Mondo sia fermo a Internet Explorer, il motore di ricerca che con esilarante ritardo comunica le notizie vecchie un trentennio.

«Siamo lieti di annunciare l’arrivo di cinque nuovi giocatori per sostenere il roster di @officialasroma La AS Roma è un membro della famiglia dei marchi Friedkin, e queste acquisizioni dimostrano il nostro impegno nel garantire un calcio di fama mondiale!».

«Siamo lieti di annunciare». A volte la realtà supera la fantasia. Ora siamo curiosi di sapere il pensiero di Ranieri su questa ferma, inaspettata e netta presa di posizione della proprietà.

La Roma torna in campo domenica alle 12.30 al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. La conferenza stampa del mister giallorosso Claudio Ranieri.

«Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e alcuni posso dire: ‘Li hanno spesi male’ è vero, però li hanno messi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Ma hanno messo 1billion e più. E ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF. Hanno un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest’anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercare di andare avanti in Europa così entrano più soldi.

Ci sono molte cose che vanno valutate e possono portare dei soldi. Tanti nominativi che possono permetterci di portare dei soldi. Non si può andare oltre. Bisogna valutare bene e cercare di fare necessità virtù. Si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico sono super contento. Perché non potevano fare di più. E’ molto semplice. Ci rimango male anche io. Io ho detto gli inglesi dicono una cosa meravigliosa per noi romani. Roma non è stata fatta in un giorno. Date tempo alla proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Me lo auguro vivamente. Kolo Muani lo volevamo. Sia io che il presidente. Ma non potevamo. E’ facile parlare. Critichiamo il giusto ma sappiamo dire le cose».

