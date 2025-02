Ranieri: «I Friedkin hanno speso una barca di soldi. Alcuni diranno: ‘Li hanno spesi male’, è vero»

In conferenza: «Kolo Muani lo volevamo ma non potevamo. Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. Dobbiamo abbassare il monte ingaggi»

La Roma torna in campo domenica alle 12.30 al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. La conferenza stampa del mister giallorosso Claudio Ranieri.

Ranieri: «Walker? Lo potevamo prendere noi, ma non avevamo soldi»

«Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e alcuni posso dire: ‘Li hanno spesi male’ è vero, però li hanno messi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Ma hanno messo 1billion e più. E ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF. Hanno un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest’anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercare di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci sono molte cose che vanno valutate e possono portare dei soldi. Tanti nominativi che possono permetterci di portare dei soldi. Non si può andare oltre. Bisogna valutare bene e cercare di fare necessità virtù. Si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico sono super contento. Perché non potevano fare di più. E’ molto semplice. Ci rimango male anche io. Io ho detto gli inglesi dicono una cosa meravigliosa per noi romani. Roma non è stata fatta in un giorno. Date tempo alla proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Me lo auguro vivamente. Kolo Muani lo volevamo. Sia io che il presidente. Ma non potevamo. E’ facile parlare. Critichiamo il giusto ma sappiamo dire le cose».

Perché dopo Como è filtrata l’idea di far la rivoluzione nel mercato invernale?

«A me non hanno detto di rivoluzionare. Chi vi ha fatto filtrare questa cosa non nostro amico. A meno hanno mai detto di cambiare questo e quest’altro».

In virtù del discorso che ha appena fatto, l’idea è quella di tagliare il monte ingaggi il prossimo anno?

«Se possibile sì. Se vogliamo prendere e far spendere 100 milioni ai Friedkin dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Noi possiamo comprare un giocatore a 100 milioni ma non possiamo dargli 2 bruscolini. Il comprare sta fuori dal FPF ma c’è il monte ingaggi che pesa. Di tutti, anche i dipendenti della Roma».

Come ha trovato i nuovi acquisti? E poi c’è difficoltà a trovare in Italia?

«Abbiamo delle difficoltà a trovare in Italia. Giocando ogni 3 giorni anche per farli allenare non è facile. Cerco di farli entrare nel meccanismo italiano. Stiamo a buon punto e adesso vediamo come si possono inserire tutti gli altri».

Li ha scelti Ranieri i nuovi arrivati o il nuovo allenatore?

«Eheheh…Io vi farò uno scherzo. Eh se ve lo faccio. Abbiamo messo su un fantastico gruppo di scouting. Copriamo tutto il mondo. Io ho detto quello che penso che il futuro ci riservi in base ai giocatori e questi signori mi portano 4-5 giocatori fattibili. Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. Ma non potevamo prendere un altro extra comunitario. Io do l’ok a chi risponde alle mie esigenze. Sono io che scelgo per lui».

I tifosi sappiamo che in trasferta sono un fattore determinante…

«Quando cantano Roma, Roma, Roma si sentono, mi vengono i brividi…».

Cosa ne pensa del vietare la trasferta per fattori che possono essere ‘combinabili’?

«Ho letto che non è per noi ma per un incrocio. Ognuno fa il suo lavoro e lo fa nel migliore dei modi. Non voglio entrare in campi che non conosco. Direi stupidaggini e non mi piace».

Cosa è mancato a livello mentale contro il Milan?

«A livello mentale non può essere manco qualcosa. C’è stata molta difficoltà nel trovare le punte o Dybala. Cosa che abbiamo fatto con l’Eintracht e con il Napoli Io condivido quello che ha detto Panucci. Siamo andati per cercare di pareggiare la partita. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Si lotta fino in fondo. Sul 3 a 1 non ho visto una squadra che si è arresa. Che poi ci sono stati dei ragazzi al di sotto delle loro prestazioni, ci sta. Non sono macchine. Loro hanno dato sempre il 100%. Poi sta a me cambiare, fare e dire. Tra i convocati non c’è né Hummels né Paredes. Gli ho dato vacanza. Con De Rossi e Juric giocavano poco. Con me giocano tanto. Ma poi non riescono a reggere. Ora siete più utili a ricaricarvi. Andate con le vostre famiglie. Per cui sapere già che non li troverete nei convocati. Ma non perché hanno giocato male, perchè devono ricaricarsi».

Su Di Francesco? Ranieri come lo vede al Venezia? Cosa pensa di lui?

«E’ stato sfortunato ma è un ottimo allenatore. Le sue squadre giocano bene e cercherà di salvare il Venezia. Glielo auguro ma dopo domenica».

Ranieri sulla situazione contrattuale di Paredes. E ci sarà qualche nuovo a Venezia in campo?

«Qualcuno a Venezia ci sarà di nuovo. Contratto di Paredes? Credo ne stiano parlando ma non ho chiesto sono sincero. Stamattina ho avuto cose da fare e non ho chiesto. Così come sapevo sarebbe rimasto a gennaio e non sarebbe andato al Boca».

Tammy Abraham è un giocatore su cuoi la Roma può puntare il prossimo anno?

«Credo che già sia stato un contratto di onore tra Roma e Milan. Lui prendeva un ingaggio importante per cui magari ci permetterà di abbassare quella quota che a noi ci permetterà di operare».

Ranieri è venuto qui come cura. Non è che alcuni pensano di essere guariti e a volte credono di poter fare oltre le loro possibilità?

«Il Napoli lo scorso anno. Il Napoli quest’anno. Ci sta. Nello sport ci sta un anno che va bene e uno che va male. Quando ha fatto i cambi con il Milan sono entrati i titolari. Teniamo stretta questa Roma. Amiamola non a parole, con i fatti. Io sono anziano. Diversamente giovane. Quando andavo in Curva io si diceva: ‘La Roma non si discute si ama’. Ora non dico che siamo al 50% ma siamo passati al 70% che si discute e il 30 si ama. E questo non è bello. Questi ragazzi stanno dando tutto e voglio che lo diano tutto. Fino alla fine. Ora andiamo a Venezia e per voi è facile. Guardatevi le ultime 9 partite del Venezia. Hanno lottato dall’inizio alla fine e l’hanno perse solo per un gol di scarto. Non è una squadra facile. Noi andiamo lì a lottare. Noi con il Napoli abbiamo giocato 57 minuti loro nelle ultime partite 10 minuti in meno. Lì già l’ho detto. Voglio vedere la Roma. Adesso la voglio vedere. Io non ero preoccupato di Napoli, Eintracht e Milan. Nello sport puoi perdere ma c’è modo e modo».

