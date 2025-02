Raspadori, l’agente: «Juve e Marsiglia erano interessati, volevamo che andasse via»

A Sky Sport: «Conte lo considera un’alternativa ai centrocampisti offensivi e lui è contento di restare a Napoli».

Il procuratore di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul suo assistito. L’attaccante del Napoli è stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato, ma alla fine rimarrà alla corte di Conte, almeno fino a fine stagione.

L’agente di Raspadori: «Juve e Marsiglia erano interessati»

Tinti ha commentato:

«E’ chiaro che Raspadori vorrebbe giocare di più, ma Antonio Conte è sempre stato chiaro con lui. Noi cercavamo evidentemente di potergli dare uno spiraglio, ci abbiamo provato fino alla fine, ma la verità è che il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vista è un giocatore importante perché è l’alternativa ai centrocampisti offensivi. Ci abbiamo provato, ma Raspadori è contento di restare e magari vincere un altro scudetto. Roma o Juve? Era interessata la Juve, ma anche il Marsiglia».

Il Corriere dello Sport assicura che l’attacca/mezzala è fuori dal mercato. Conte ha trovato la sistemazione tattica che permette di sfruttare la qualità di Jack e aveva già deciso, prima del gol al Venezia, la permanenza del calciatore a Castel Volturno.

Il Napoli blinda Giacomo Raspadori: fuori mercato, non partirà a gennaio. Non sarà ceduto, non andrà in prestito e neanche entrerà in uno scambio con la Juve, la Roma o chissà chi altro. Non si muoverà per volere dell’allenatore, ovviamente. Il gol segnato domenica al Venezia non è stato decisivo: certo ha reso la vicenda più bella e romantica, ma il destino era già stabilito negli ultimi giorni, in virtù di un principio che Conte ha tenuto a sottolineare sempre.

ilnapolista © riproduzione riservata